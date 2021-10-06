Чем опасен слишком долгий сон

Количество сна напрямую влияет на здоровье человека, в том числе сказывается и на работе сердечно-сосудистой системы. Оптимальное количество времени, которое надо уделить на сон, 6-9 часов в сутки. Согласно исследованиям, сон продолжительностью менее 6 часов или более 9 часов увеличивает риск инфаркта на 20% и 34% соответственно.

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Чтобы сделать сон наиболее качественным, необходимо соблюдать определенные правила. В первую очередь примерно за 30 минут до засыпания стоит отказаться от чтения книг, отложить в сторону гаджеты и выключить телевизор, поскольку он перегружает нервную систему и не дает погрузиться в глубокий сон.

К тому же даже во время, когда многие люди на удаленке, работать на кровати — не лучшая идея. Спальное место должно ассоциироваться исключительно с отдыхом и сном, чтобы организм понимал, когда пора отходить ко сну.