Какие родинки нужно срочно показать врачу

Врач-дерматовенеролог, член Международного дерматологического общества Надежда Набатникова рассказала о родинках, которые требуют срочной консультации врача. Об этом она сообщила в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Эксперт рассказала об аббревиатуре АККОРД, по которой можно проверять свои родинки. Она включает в себя слова асимметрия, край, кровоточивость, окрас, размер и динамика. На любые изменения этих признаков надо обращать внимание.

Срочной консультации требуют асимметричные и некрасивые родинки, а также те, которые выделяются на коже. Пятна, которые изгибаются и имеют причудливую форму, должны насторожить.

Кроме того, родинки должны быть одного окраса, они не должны кровоточить.

«Как только появляются какие-то дополнительные цвета, черный, глубоко-черно-синий или вдруг что-то белое, то это может свидетельствовать о начале патологического процесса»

Любые крупные родинки, чей диаметр превышает сантиметр, нужно показать врачу. Если вы заметили, что родинка растет на 1-2 миллиметра в год, то в таком случае тоже нужна консультация.

К факторам риска меланомы врачи относят: наследственность, I и II фототипы, множественные родинки и пигментные пятна, чрезмерное излучение ультрафиолетом, эндокринные заболевания и возраст более 50 лет.