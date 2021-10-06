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Какие родинки нужно срочно показать врачу

Мария Каткова
1 час назад

Врач-дерматовенеролог, член Международного дерматологического общества Надежда Набатникова рассказала о родинках, которые требуют срочной консультации врача. Об этом она сообщила в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Какие родинки нужно срочно показать врачу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт рассказала об аббревиатуре АККОРД, по которой можно проверять свои родинки. Она включает в себя слова асимметрия, край, кровоточивость, окрас, размер и динамика. На любые изменения этих признаков надо обращать внимание.

Срочной консультации требуют асимметричные и некрасивые родинки, а также те, которые выделяются на коже. Пятна, которые изгибаются и имеют причудливую форму, должны насторожить.

Кроме того, родинки должны быть одного окраса, они не должны кровоточить.

«Как только появляются какие-то дополнительные цвета, черный, глубоко-черно-синий или вдруг что-то белое, то это может свидетельствовать о начале патологического процесса»

Любые крупные родинки, чей диаметр превышает сантиметр, нужно показать врачу. Если вы заметили, что родинка растет на 1-2 миллиметра в год, то в таком случае тоже нужна консультация.

К факторам риска меланомы врачи относят: наследственность, I и II фототипы, множественные родинки и пигментные пятна, чрезмерное излучение ультрафиолетом, эндокринные заболевания и возраст более 50 лет.

Опасными на коже могут быть не только родинки, но и разного рода пятна. Например псориаз многие считают заболеванием кожи, но на самом деле оно может вызвать воспаление суставов и другие недуги.

Здоровье,
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