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Почему женщины мерзнут больше мужчин

WMJ.ru
4 часа назад

Ученые наконец-то разгадали одну из самых больших загадок природы — почему женщинам всегда холоднее, чем мужчинам.

Почему женщины мерзнут больше мужчин
Фото: Кадр из фильма «Рождество на двоих»Кадр из фильма «Рождество на двоих»

Исследователи считают, что женщины эволюционировали, чтобы чувствовать прохладу, потому что это разделяет полы и предотвращает конфликты между парами, сообщает The Sun. Исследование показало, что это явление не уникально для людей — среди многих видов птиц и млекопитающих самки предпочитают более теплую среду, чем самцы, и в определенное время эти предпочтения вызывают сегрегацию между двумя полами.

Мужчины и женщины чувствуют температуру по-разному. Эта разница в тепловых ощущениях возникла не для того, чтобы мы могли спорить с нашими партнерами из-за кондиционера, а скорее наоборот. С эволюционной точки зрения, она призвана заставить пару отстраниться друг от друга, чтобы каждый мог насладиться тишиной и покоем. Эран Левин Доктор наук в Университете Тель-Авива

Это явление связано с некоторыми другими признаками, наблюдаемыми у животных и людей. Например, самки чаще прижимаются друг к другу, чтобы согреться, в то время как самцы держат большую дистанцию и избегают контактов друг с другом. У перелетных птиц самцы зимуют в более холодных районах, чем самки, которые стараются избегать сквозняков. А самки летучих мышей обычно ютятся вместе в уголке, в то время как самцы предпочитают «разбредаться» в проветриваемом арочном проеме.

Среди многих млекопитающих, даже у тех видов, которые всю жизнь живут парами или смешанными группами, самцы предпочитают тень, а самки солнечный свет, или самцы поднимаются на вершины гор, а самки остаются в долинах.

В исследовании, опубликованном в журнале Global Ecology and Biogeography, добавляется, что разделение между самцами и самками уменьшает конкуренцию за ресурсы в окружающей среде и отпугивает самцов, которые могут быть агрессивными и подвергать опасности детенышей.

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