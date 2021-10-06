Ведущий Первого канала развеял миф о женских трусах

Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял один из распространенных мифов о женских трусах. В выпуске, запись которого доступна на YouTube, врач заявил, что на самом деле стринги не несут угрозы для здоровья.

По словам Продеуса, в прошлом гинекологи опасались, что из-за короткой перемычки стринги могут быть проводником кишечной палочки и провоцировать инфекционные процессы. Однако, как уточнил врач, в ходе недавнего научного исследования американские ученые опровергли эти данные.

«Взяли группу в тысячу женщин, из которых часть носила в течение длительного времени стринги и другие типы трусов, и потом посмотрели, было ли действительно увеличение количества инфекций — вагинозов, уретритов, циститов и различных заболеваний воспалительного характера. Оказалось, что ничего подобного нет», — сказал специалист.

Его соведущая врач-терапевт Елена Малышева, в свою очередь, отметила, что наиболее уязвимыми для инфекций являются женщины, у которых большое количество половых партнеров и которые не соблюдают гигиенические правила.