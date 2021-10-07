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Врач дал советы по борьбе с осенней хандрой

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

Чтобы побороть осеннюю хандру, необходимо принимать качественные витамины и употреблять сезонные продукты, а также не забывать о физических нагрузках. Такие способы назвал врач-терапевт «Инвитро-Сибирь» Михаил Гумалевский, сообщает «Газета.Ru».

Врач дал советы по борьбе с осенней хандрой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заниматься спортом нужно минимум два-три раза в неделю по 1-1,5 часа — это позволит держать организм в тонусе, избежать потери мышечной массы, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Не менее важен для поддержания бодрости режим сна», — объяснил Гумалевский.

Он добавил, что для поддержания режима сна нужно ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время. Врач подчеркнул, что взрослый человек должен спать не менее восьми часов в день.

Гумалевский также призвал не пить кофе и алкогольные напитки, потому что из-за них могут истощиться системы детоксикации организма.

«"Искусственная" бодрость со временем может привести к чрезмерной усталости, так называемому "синдрому отмены"», — заключил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что для борьбы с осенней хандрой нужно больше времени уделять семье и детям. Он добавил, что плохое настроение может вызвать пасмурная осенняя погода.

Здоровье,Газета.Ru,
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