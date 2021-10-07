Врач назвала главную ошибку, мешающую похудеть

"Прошу вас запомнить: белок надо есть в каждый прием пищи! Если не хотите яйца, ешьте творог, не хотите творог — съешьте кусок отварной курочки. И только в дополнение к ним — немного каши, буквально четыре-пять ложек без верха готового продукта. Кашу можно заменить хлебом. Вообще каши — идеальная пища, когда надо набрать вес, а не скинуть. А чтобы завтрак стал совсем идеальным, надо добавить к нему растительной клетчатки: огурчик, помидорчик, горстку шпината", — объяснила эндокринолог Зухра Павлова.