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Врач назвала ошибку, мешающую сбросить вес

Диана Товсепова
2 часа назад

Главную ошибку, которая мешает худеющим сбросить вес, назвала эндокринолог Зухра Павлова. Об этом она написала в своем канале в Telegram.

Врач назвала главную ошибку, мешающую похудеть
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач рассказала об одной из своих пациенток — 52-летней женщине, которая весила 151 килограмм и отчаянно стремилась похудеть. Медики давали ей стандартные рекомендации, выписывали лекарства, назначали правильные диеты, советовали больше двигаться и лучше спать. В начале ее пут это давало результат — за первые четыре месяца она сбросила 7,4 килограмма жировой ткани.

Затем женщина стала есть по утрам кашу на воде со сливочным маслом, а это привело к росту жировой ткани и потере пяти килограммов мышечной массы. По словам Павловой, причина этого заключается в отсутствии белка завтраке женщины. А это сводит на нет действие диеты, препаратов и упражнений.

"Прошу вас запомнить: белок надо есть в каждый прием пищи! Если не хотите яйца, ешьте творог, не хотите творог — съешьте кусок отварной курочки. И только в дополнение к ним — немного каши, буквально четыре-пять ложек без верха готового продукта. Кашу можно заменить хлебом. Вообще каши — идеальная пища, когда надо набрать вес, а не скинуть. А чтобы завтрак стал совсем идеальным, надо добавить к нему растительной клетчатки: огурчик, помидорчик, горстку шпината", — объяснила эндокринолог Зухра Павлова.

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