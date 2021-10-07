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Названа ухудшающая течение коронавируса болезнь

Lenta.ru
1 час назад

Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что одновременное заражение коронавирусом и ангиной приводит к тяжелому состоянию, которое грозит развитием хронического тонзиллита и пневмонии, пишет URA.RU.

Названа ухудшающая течение коронавируса болезнь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Зайцев подчеркнул, что ангина не сможет пройти без последствий для человека. Он назвал ее болезнью, которая ухудшит течение COVID-19. Вкупе два этих диагноза способствуют развитию выраженной хронизации небных миндалин и хронического тонзиллита.

«И ковид, на фоне сниженного иммунитета, опустится на уровень бронхов и легких, и диагноз будет переноситься очень тяжело касательно легких, бронхов вплоть до пневмонии», — отметил отоларинголог.

При этом лечить пациента от ангины и COVID-19 довольно сложно, поскольку оба состояния становятся «большим, жутким, плохоуправляемым заболеванием, когда очень и очень плохо». В таком случае пациентом беспокоит повышенная температура, сильная боль в горле и голове, а также осложнения гортани, трахеи, бронхов, легких.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева подтвердила, что одна инфекция дополняет другую.

«Человек заболевает ковидом, иммунитет ослаб и бактерии, которые находятся в полости рта могут вызвать ангину. Естественно, это будет более тяжелое заболевание», — отметила специалист.

Здоровье,Владимир Зайцев,РИА Ura.ru,
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