Перечислены пищевые привычки, "убивающие" сердце

Раскрыт перечень пищевых привычек, которые плохо сказываются на работе сердца. Их перечислил кардиолог и главный медицинский корреспондент Univision Хуан Ривера (Juan Rivera). Его слова приводит Eat This! Eat That!.
Например, негативно на сердце сказывается неверное толкование правил кетодиеты: в таком случае люди потребляют большое количество жиров, повышается уровень холестерина, из-за чего возникает риск заболевания сердечно-сосудистой системы.
Желающим сбросить вес врач порекомендовал сосредоточиться на полезных жирах, которые содержатся в рыбе, авокадо и орехах.
Также на работе сердца плохо сказывается излишняя любовь к сладкому.
А диетолог Сабрина Эрнандес советует следить за уровнем клетчатки в организме. Для этого нужно вводить в рацион ее источники — овсянка, бобы, яблоки, цитрусовые, цельнозерновая пшеница, морковь и другие продукты.
Специалисты рекомендуют не есть на ходу — это поможет сконцентрироваться на качестве пищи.
Врачи назвали лосось, льняное семя, авокадо, фрукты, орехи полезными продуктами и рекомендовали их включать в рацион, но не перебарщивать. Большое количество брокколи, лосося или киноа может негативно сказаться на фигуре и на здоровье человека.
Но если сердце все-таки беспокоит, следует немедленно вызвать специалистов. А пока ждете их приезда, помочь себе можно несколькими способами.