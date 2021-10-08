Перечислены пищевые привычки, "убивающие" сердце

Раскрыт перечень пищевых привычек, которые плохо сказываются на работе сердца. Их перечислил кардиолог и главный медицинский корреспондент Univision Хуан Ривера (Juan Rivera). Его слова приводит Eat This! Eat That!.

Например, негативно на сердце сказывается неверное толкование правил кетодиеты: в таком случае люди потребляют большое количество жиров, повышается уровень холестерина, из-за чего возникает риск заболевания сердечно-сосудистой системы.

Желающим сбросить вес врач порекомендовал сосредоточиться на полезных жирах, которые содержатся в рыбе, авокадо и орехах.

Также на работе сердца плохо сказывается излишняя любовь к сладкому.

А диетолог Сабрина Эрнандес советует следить за уровнем клетчатки в организме. Для этого нужно вводить в рацион ее источники — овсянка, бобы, яблоки, цитрусовые, цельнозерновая пшеница, морковь и другие продукты.

Специалисты рекомендуют не есть на ходу — это поможет сконцентрироваться на качестве пищи.

Врачи назвали лосось, льняное семя, авокадо, фрукты, орехи полезными продуктами и рекомендовали их включать в рацион, но не перебарщивать. Большое количество брокколи, лосося или киноа может негативно сказаться на фигуре и на здоровье человека.