Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+4° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.29EUR 83.61BRENT 83.07
Войти в почту

Перечислены пищевые привычки, нарушающие работу сердца

Стелла Шмель
33 минуты назад

Раскрыт перечень пищевых привычек, которые плохо сказываются на работе сердца. Их перечислил кардиолог и главный медицинский корреспондент Univision Хуан Ривера (Juan Rivera). Его слова приводит Eat This! Eat That!.

Перечислены пищевые привычки, "убивающие" сердце
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Например, негативно на сердце сказывается неверное толкование правил кетодиеты: в таком случае люди потребляют большое количество жиров, повышается уровень холестерина, из-за чего возникает риск заболевания сердечно-сосудистой системы.

Желающим сбросить вес врач порекомендовал сосредоточиться на полезных жирах, которые содержатся в рыбе, авокадо и орехах.

Также на работе сердца плохо сказывается излишняя любовь к сладкому.

А диетолог Сабрина Эрнандес советует следить за уровнем клетчатки в организме. Для этого нужно вводить в рацион ее источники — овсянка, бобы, яблоки, цитрусовые, цельнозерновая пшеница, морковь и другие продукты.

Специалисты рекомендуют не есть на ходу — это поможет сконцентрироваться на качестве пищи.

Врачи назвали лосось, льняное семя, авокадо, фрукты, орехи полезными продуктами и рекомендовали их включать в рацион, но не перебарщивать. Большое количество брокколи, лосося или киноа может негативно сказаться на фигуре и на здоровье человека.

Но если сердце все-таки беспокоит, следует немедленно вызвать специалистов. А пока ждете их приезда, помочь себе можно несколькими способами.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители