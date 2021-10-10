Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании

Время от времени общество охватывают новые медицинские теории, которые нередко впоследствии опровергаются. Не последнюю роль в популярности этих идеи играет экономическая выгода пищевой, спортивной и химической промышленности. Кен Берри, врач по образованию и роду занятий, в своей книге «Лжецы. Как врачи обманываются сами и невольно обманывают пациентов» собрал самые популярные мифы о здоровье и объяснил, почему на самом деле все обстоит иначе. На русском языке книга вышла в издательстве «Бомбора». С разрешения издательства «Лента.ру» публикует фрагмент текста.

"Физкультура — это здорово, но она не поможет в борьбе с лишним весом"

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ложь

Если вы будете больше заниматься физическими упражнениями, вы сбросите вес.

Почему это важно

Лишний вес, даже небольшой, опасен для долгосрочного здоровья. Вы должны знать, на что тратить время, усилия и деньги, чтобы поддерживать здоровый вес. Если физические упражнения помогают значительно сбросить вес, то вы должны соблюдать режим тренировок, даже если это вам и не нравится. Если же, с другой стороны, физические упражнения не помогают значительно сбросить вес, то вы должны тратить свое время, усилия и деньги на другие вещи и не чувствовать себя виноватыми за то, что у вас нет абонемента в фитнес-клуб.

Поддержка мифа

Почти любой врач в мире повторит вам эту медицинскую ложь. А если вы спросите, какими научными данными она доказана, он посмотрит на вас, как на марсианина. Врачам, которые не читали исследований о бесполезности физических нагрузок в деле борьбы с лишним весом и которые до сих пор верят в миф, что «все калории равны» и «нужно сжигать больше калорий, чем съедаете», кажется вполне очевидной идея, что чем больше вы тренируетесь, тем больше веса сбросите.

Если мы поищем исследования, которые доказывают это утверждение, то вернемся с пустыми руками. Любой врач и эксперт перескажет вам миф о «тренировках для снижения веса» и станет насмехаться над вами, если вы в нем усомнитесь. Ту же ложь перескажет вам любой фитнес-клуб, производитель спортивного инвентаря и спортивной одежды. Это в его финансовых интересах.

Здравый смысл

Здравый смысл иногда ошибается; именно поэтому мы, люди, придумали научный метод: это попытка ученых исключить склонную к ошибкам человеческую природу из процесса поиска научных выводов и разработки медицинских рекомендаций. Если говорить о мифе «тренируйтесь, чтобы снизить вес», то кажется вполне логичным, что чем больше вы будете тренироваться, тем больше калорий сожжете и, соответственно, тем больше веса сбросите.

Когда вы едите, вы получаете калории, правильно? А когда тренируетесь, сжигаете калории, верно? Значит, если вы будете достаточно много заниматься, то сможете сжечь столько калорий, сколько захотите, и создадите дефицит калорий.

Решение выглядит простым. Просто запишитесь в фитнес-клуб или купите домой тренажеры, пользуйтесь ими каждый день, и ваше тело станет стройнее. Но это как раз тот случай, когда нам необходим научный метод, чтобы защитить себя от «здравого смысла».

Подобные рассуждения звучат настолько логично, что даже несмотря на то, что исследования показывают, что физические тренировки практически бесполезны для потери веса, врачи все равно постоянно повторяют пациентам эту медицинскую ложь.

Исследования

Все исследовательские статьи показывают, что физические упражнения — очень плохой способ борьбы с лишним весом. Более шестидесяти качественных исследований говорят об очень малой пользе физических упражнений как способе сбросить вес. Если бы кто-то сказал эти две фразы мне, когда я еще был молодым врачом, я бы рассмеялся ему в лицо оттого, что он говорит такие глупости; большинство врачей смеются до сих пор.

Если не верите мне, — пожалуйста, изучите данные самостоятельно. А потом перестаньте корить себя за то, что вам не нравится бегать по дорожке, и тратьте деньги и силы на что-нибудь другое.

Что с этим делать

Хотя вам наверняка будет трудно убедить в этом себя, наука без всякого сомнения доказала, что физические упражнения — ужасный метод борьбы с лишним весом. Вам, возможно, придется повторить это несколько раз, стоя перед зеркалом, прежде чем в это поверить. Эту медицинскую ложь по-прежнему ежедневно распространяют по нескольким причинам: проблемы со здравым смыслом, возможности заработать на ней денег и нашей потребности пользоваться чувством вины в качестве мотивации.

Здравый смысл — это очень полезный инструмент. Он помогает нам разобраться в окружающем мире и в проблемах, которыми он нас каждый день забрасывает. Когда вы уроните мяч, то уже знаете, в какую сторону он полетит, и что случится, когда он ударится в пол, даже если именно этот мяч вы никогда еще не роняли. Здравый смысл дает нашему уму сотни «коротких путей», которые экономят для нас время и силы.

Иногда, однако, здравый смысл и интуиция обманывают нас или вводят в заблуждение, и медицинская ложь о пользе физических упражнений — как раз такой случай. Даже сейчас вы, возможно, читаете эти строки с подозрением, потому что это же выглядит так логично: чем больше вы тренируетесь, тем больше веса сможете сбросить. Жадные до прибыли корпорации эксплуатируют эту ошибку здравого смысла, чтобы заработать целое состояние.

(...) Не тратьте время, силы и деньги на долгие часы тренировок, если ваша единственная цель — сбросить вес. И уж точно не вкладывайтесь в одежду, обувь и абонементы в фитнес-клубы, которые, как уверяют вас в рекламе, жизненно необходимы для успеха.

Многие люди каждую неделю тратят по несколько часов, изо всех сил тренируясь в зале, который ненавидят, и выбрасывают деньги на абонементы, обувь и прочие вещи, которые нужны им, чтобы тренироваться еще больше. А когда это не помогает им достигнуть поставленных целей, они винят себя в своем провале. Они уверены, что у них точно все получилось бы, будь они еще трудолюбивее.

Давайте я скажу вам начистоту насчет тренировок и того, чем они могут вам помочь. Они приносят большую пользу уму, телу и духу сотней различных способов. Физические нагрузки сделают вас здоровее и счастливее (если они вам нравятся), но они не помогут вам сбросить вес.

Множество исследований показывают, что тренировки приносят самую разнообразную пользу: от снижения риска деменции до наращивания привлекательно выглядящих мышц. Но не тратьте время, деньги и усилия на тренировки, если вы хотите сбросить вес: для этой цели лучше найти другие стратегии, которые на самом деле работают.

Если ваш врач говорит, что ключ к избавлению от лишнего веса — есть меньше калорий и больше делать зарядку, встаньте, вежливо покиньте кабинет и поищите другого врача. Или, как вариант, дайте ему почитать эту книгу и скажите, что он поддерживает безответственный и опасный миф, говоря пациенту с лишним весом, что тот должен больше тренироваться.

Делайте, как я

Я очень активен и часто занимаюсь физическими упражнениями, но я никогда не «тренируюсь». Я прыгаю на батуте с детьми, рублю деревья, поднимаю тяжелые вещи на своей маленькой ферме, иногда очень быстро бегаю. Но я не делаю ничего из этого ради того, чтобы сбросить вес. Я бы не взял абонемент в фитнес-клуб, даже если бы он был бесплатным, а уж на беговую дорожку вы меня не поставите, даже если будете мне приплачивать.

Занимайтесь тем, что вам нравится. Не «тренируйтесь», а просто выходите на улицу и играйте! Веселые, игровые упражнения полезны для тела, ума и души, но вот способы сбросить вес вам придется искать в другом месте. Если вы получаете искреннее удовольствие от беговой дорожки, — пожалуйста, занимайтесь этим каждый день. Но не ждите, что она избавит вас от лишнего веса.

Все калории сотворены равными

ложь

Калория есть калория, и неважно, откуда вы ее получили — из торта с кремом или из брокколи. Можно есть что угодно, если вы ограничиваете общее количество получаемых калорий. Считая калории, вы будете стройными и здоровыми, потому что все калории одинаковы. Если вы хотите сбросить вес, то должны сжигать больше калорий, чем съедаете.

Почему это важно

Если бы эта медицинская ложь была правдой, то вы могли бы относиться к «мусорной» еде и лакомствам точно так же, как к нормальным питательным блюдам. Торт с кремом — не питательный продукт, но если считать, что содержащиеся в нем калории оказывают такое же воздействие на организм, что и калории в брокколи, то торт — вполне нормальный выбор, когда вы хотите просто поесть. Эта ложь гласит, что вы должны следить только за тем, чтобы не превысить общий лимит калорий.

Если это правда, то вы можете есть вообще все, что угодно, если будете следить за общим количеством калорий. Если же общая калорийность съеденного не важна, то вы должны каждый день есть настоящую, цельную пищу и лишь изредка баловать себя лакомствами.

Хорошее здоровье строится на хорошем рационе. Мы должны знать, что на самом деле важно и на что тратить деньги и усилия, если хотим, чтобы у нас были здоровое тело и крепкий ум.

Поддержка мифа

Большинство врачей и авторов статей в журналах утверждают, что калория из одного продукта ничем не отличается от калории из другого продукта. Эксперты-диетологи нередко говорят нам, что одна калория торта ничем не отличается от одной калории шпината.

Ученые и некоторые врачи перестали распространять этот миф еще много лет назад; они увидели цифры из крупных исследований, которые показали, что это ложь, и решили, что эту ложь не стоит больше повторять. Я сумел найти лишь очень немного исследований, которые посвящены конкретно этой лжи. Ее повторяют в основном как ничем не подкрепленное мнение экспертов. Ленивые врачи и неравнодушные члены семьи стали главными распространителями этой медицинской лжи, но она все равно остается на свободе и заставляет людей совершать ошибки в питании.

Вы, возможно, читали или слышали, что жиры содержат больше калорий на грамм веса, чем белки или углеводы. Это действительно правда — если вы собираетесь сжигать еду в маленькой печке, — но вот на ваше здоровье и массу тела этот параметр никакого влияния не оказывает. Ваша пищеварительная система расщепляет еду с помощью биохимических процессов, а не сжигает ее в печи.

Ленивые врачи повторяют подобный «факт», потому что не знают, что это не так, и даже не пытаются узнать. Многие благонамеренные врачи объясняют своим пациентам, что ключ к потере веса — сжигать больше калорий, чем они съедают. Врачи говорят пациентам, что ежедневный дефицит калорий приведет к потере веса.

Здравый смысл

Если верить тому, чему большинство из нас учили о парадигме калорий, то утверждение «калория есть калория вне зависимости от источника пищи» может показаться логичным. Ученые придумали концепцию «пищевых калорий», сжигая небольшое количество разных продуктов в маленькой печке, а потом измеряли уровень нагрева, чтобы определить калорийность продуктов.

Количество калорий, содержащееся в том или ином продукте, вообще никак не связано с тем, как человеческий организм усваивает пищу; оно говорит вам только о том, сколько калорий тепловой энергии было создано при сожжении продукта в маленькой печке. Мы не сжигаем пищу, которую съедаем, а перевариваем ее. К этой лжи даже здравый смысл трудно применить, потому что она просто бессмысленна; нас учили глупому способу описания энергии, содержащейся в разных продуктах.

Биохимический аппарат, который работает в человеческом организме, невероятно сложен. Аналогия со сжиганием пищи очень плоха и направляет наши мысли на тему в неверном направлении. Не позволяйте врачу или диетологу говорить вам, что он знает все о том, как наш организм использует съеденную пищу и запасает энергию; это просто неправда.

Пищевую калорию изобрели, чтобы дать ученым возможность говорить о тепловой энергии пищи, но это вообще никак не связано с тем, насколько полезен тот или иной продукт и поможет ли он вам набрать или сбросить вес.

Исследования

Эту ложь поддерживает лишь самый минимум научных данных. Ученые проводили исследования, чтобы определить калорийность практически всего съедобного, что есть на планете. Однако очень немногие исследования показывают, что человеческий организм хоть сколько-нибудь интересуется содержанием калорий в продуктах и соглашается с лабораторным подсчетом калорий в еде или напитках.

Ни одно осмысленное исследование не показало, что калория из торта с точки зрения последствий для здоровья и массы тела ничем не отличается от калории из бекона или артишока. Тот «факт», что все калории равны, был принят медицинским и диетологическим сообществом как самоочевидный, и эта медицинская ложь легла в основу всех советов по диетологии.

Статья, вышедшая в 2012 году в JAMA, раз и навсегда покончила с этой медицинской ложью. В эксперименте участвовали три группы пациентов, которые ежедневно ели одно и то же количество калорий. Одна группа ела много углеводов, вторая — много белков, третья — много жиров. Угадайте, кто сумел сбросить больше всего веса? Основываясь на том, чему вас учили всю жизнь, вы вряд ли ответили: «Те, кто ели много жиров», — но эта группа сбросила больше веса, чем обе другие.

Что с этим делать

Врачи очень заняты, и большинство из них не понимают, что обладать серьезными познаниями в диетологии намного важнее для здоровья их пациентов, чем знать о новейшей таблетке или уколе от «Большой фармы». Доктора не хотят быть диетологами; они хотят быть экспертами по лекарствам и медицинским процедурам. Очень немногие врачи понимают, что большинство рецептурных средств и процедур не были бы нужны, если бы пациентам рассказали, как составить хороший рацион питания.

Мне иногда интересно, как бы ответил средний врач на вопрос пациента: «Как вы думаете, можно ли вылечить диабет 2-го типа?» — или: «Насколько важно правильное питание для профилактики инфарктов, инсультов и рака?» Боюсь, вероятнее всего, ответы будут звучать так: «Нет!» — и: «В чем-то важно, но не так важно, как вот эти таблетки, которые вы можете принять». Хороший терапевт должен быть экспертом по новейшим диетологическим данным и уметь объяснить своим пациентам, как правильно есть, чтобы поддерживать оптимальный вес.

Кроме того, этим же советам он должен следовать и сам, чтобы показать хороший пример своим пациентам. Хороший способ посмотреть на этот вопрос — проверить, как менялись медицинские рекомендации и распространенность ожирения среди населения в последние тридцать лет.

В это время люди следовали совету «одна калория не хуже любой другой одной калории», но тенденция была одна: население набирало вес. Распространение ожирения явно не согласуется с идеей, что калория из брокколи ничем не лучше, чем калория из печенья.

Подсчет калорий — просто потеря времени. Вы тратите ценную энергию и мотивацию, занимаясь чем-то, что не помогает вам сбросить вес, и это практически гарантирует вам полный провал.

Когда обычный человек хочет сбросить вес и укрепить здоровье, он часто начинает с усердием считать калории. Это продолжается месяц-другой, но, увидев, что результаты минимальны, он разочаровывается и постепенно бросает. (Звучит знакомо?) Иногда врач, с которым консультируется этот бедолага, еще и ругает его за то, что он сдался; это возмутительно, потому что именно этот самый врач и дал пациенту плохой совет, который привел его к неудаче.

Это несправедливо по отношению к пациенту: заставлять его чувствовать себя виноватым за то, что он отказался от дурацкой затеи, которая вообще не работает! Если ваш диетический план в основном состоит из подсчета калорий и попытки удержаться в определенном лимите, вы потерпите неудачу. Подсчет калорий не помогает и не работает, если ваша цель — долгосрочное избавление от лишнего веса и улучшение здоровья. Вы должны начать искать информацию о том, как люди должны есть и что помогает им добиться идеального веса ( ).

Делайте, как я

Раньше мой обычный рацион состоял из большого количества пищевых продуктов, состоящих из длинного списка странных ингредиентов. После того как я осознал, что превратился в толстозадого, ворчливого, постоянно усталого, страдающего от изжоги и хронического насморка врача, который не должен вообще никому давать никаких советов по здоровью или питанию, я все изменил.

Сейчас я редко ем хоть что-то, в чем есть больше одного ингредиента. Ингредиенты брокколи — это, ну, брокколи. В нашем доме есть настоящую, цельную пищу — это правило, а не исключение.