Как заниматься сексом без последствий

Для состояния здоровья женщины важна не только контрацепция, но и правильный уход за половыми органами. Из-за низкого уровня сексуального просвещения женщины не знают ответов на самые базовые вопросы о гигиене, постоянно пропускают визиты к врачу и относятся к здоровью халатно.

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы говорили о том, о чем должны были бы говорить еще в школе. Однако многие взрослые до сих пор не знают, нужно ли мыться после и перед сексом, должна ли пугать кровь и как долго можно держать внутри себя тампоны.

Об этом мы поговорили с акушером-гинекологом Еленой Ордиянц. Она тактично, полно и честно ответила на все вопросы, которые интересуют женщину. К сожалению, время приема ограничено и зачастую посвящено другим темам, поэтому на секс-просвет просто не остается времени. А мы восполним эти пробелы!

Таймкод:

1.00 — Злые гинекологи. Почему!?

5.45 — Уход за гениталиями и запах рыбы

16.40 — Мужчины и плохая гигиена — миф

19.25 — Можно ли визуально определить болезни

22.20 — Волосы нужны или не нужны с точки зрения здоровья

25.57 — Эпиляция вызывает рак?

28.13 — Ежедневные прокладки — ок или нет

30.00 — Выбираем между тампонами, прокладками и т.д.

31.40 — Сроки эксплуатации и жесткие истории

36.14 — Секс во время месячных — хот о нот

37.20 — Гигиена во время секса

40.50 — Гигиена после секса

44.30 — Цистит и кровь после соития :(

В подкасте участвовали:

Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий