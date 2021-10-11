4 хитрости, которые помогут сохранить осанку

Мы часто горбимся, когда едим, сидим за компьютером или отдыхаем. Делимся секретами, которые помогут держать спину прямой всегда (или хотя бы как можно чаще).

Использовать технологии

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Можно использовать специальные приложения. Программа присылает уведомление, телефон вибрирует и предупреждает —пора бы выпрямить спину. Время можно установить автоматически или вручную.

Подобная функция есть также в Telegram-ботах и каналах (например, "Выпрями спину!"). Впрочем, обычный будильник справится с задачей не хуже: установите 5-10 "напоминалок" в течение дня. Каждые 4 часа также стоит вставать и делать разминку на 3-5 минут.

Сделать рабочее место правда удобным

И даже очень удобным, а не "и так сойдет". Купите ортопедическое кресло или, если пока не по бюджету, подушку для сидения. Ноги должны быть под углом в 90°: поставьте их на специальную подставку или коробку.

Комментирует специалист по коррекции осанки и умному фитнесу Екатерина Яруткина:

"Самое первое, что необходимо делать для осанки, — организовать свое рабочее место. Так, чтобы спине было комфортно, и мы не превращались в "знак вопроса", чтобы не было перенапряжения в мышцах спины. Не сидите нога на ногу, держите компьютер и телефон на уровне глаз".

Если вы работаете на ноутбуке, поставьте его на стопку книг или подставку для гаджетов, чтобы голова не смотрела вниз. Также можно использовать ноутбук как компьютер, а изображение вывести на отдельный монитор.

Правильно носить сумку и рюкзак

Спина привыкает к большому весу на себе и неравномерной нагрузке. Мы сохраняем позу, будто несем что-то тяжелое, даже когда в руках пусто. Иначе говоря — горбимся.

Чередуйте плечи раз в 7-10 минут, когда носите сумку на одной лямке. У рюкзака лямки должны быть толстыми, прочными и не тянущимися. Спинка должна быть с ортопедической подкладкой. Лучше не носить на спине или руке более 3-5 кг.

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