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Словесная игра, которая поможет быстрее заснуть

Дарья Амосова
5 часов назад

Нехитрая игра в слова поможет заснуть быстрее и не мучиться с бессонницей. Рассказываем, в чем ее суть.

Словесная игра, которая поможет быстрее заснуть
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследование Оксфордского университета за 2017 год показало, что проблемы со сном испытывает каждый третий человек в мире. От бессонницы страдает 5-10% населения.

Тревога и беспокойства особенно сильно мешают заснуть. Мы волнуемся по поводу работы, здоровья, денег, отношений, общественного мнения — по сути всего на свете.

В стрессовый период можно запросто пролежать до рассвета с открытыми глазами, заснуть на пару часов и встать утром разбитым. Что самое обидное, такая нехватка сна действительно повлияет на работоспособность, отношения с людьми и на здоровье.

Канадский ученый-когнитивист Люк Бодуан утверждает, что секрет здорового сна — это так называемое «когнитивное переключение». Бодуан предлагает думать перед сном не о тревожащих вопросах, а о полной бессмыслице. Так делают дети, сами того не осознавая: представляют абстрактные понятия, выдумывают слова. Поток бессмыслицы успокаивает сознание и погружает мозг в состояние, похожее на медитацию.

Как переключить ум и заснуть

  1. Взять случайное слово на любую букву, состоящее минимум из пяти букв. Например, «кровать», «лампа», «звезда». Берите слово, которое не вызывает сильного эмоционального отклика — как положительного, так и отрицательного. Слово «ипотека» может вызвать тревогу, а «отдых» — грусть, что вы не на море.
  2. Начать медленно произносить слово в уме, буква за буквой. На каждую букву нужно придумать еще одно слово. К примеру, «кровать» — это «карета», «рубашка», «орел», «вафли», «апельсин», «табурет».
  3. Представить в голове предмет, который называете, «рассматривать» его со всех сторон.
  4. Затем придумать слова на буквы следующего слова, затем еще. Если не знаете, какое слово придумать, переходите к следующей букве.
  5. Суть — не придумать идеальное слово или нарисовать идеальную картинку. Вспомните, как хорошо вы засыпаете под скучный фильм — мозг пассивно следит за несвязанными картинками, устает и погружается в сон. Тут такой же принцип.
Здоровье,
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