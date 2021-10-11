Словесная игра, которая поможет быстрее заснуть

Нехитрая игра в слова поможет заснуть быстрее и не мучиться с бессонницей. Рассказываем, в чем ее суть.

Исследование Оксфордского университета за 2017 год показало, что проблемы со сном испытывает каждый третий человек в мире. От бессонницы страдает 5-10% населения.

Тревога и беспокойства особенно сильно мешают заснуть. Мы волнуемся по поводу работы, здоровья, денег, отношений, общественного мнения — по сути всего на свете.

В стрессовый период можно запросто пролежать до рассвета с открытыми глазами, заснуть на пару часов и встать утром разбитым. Что самое обидное, такая нехватка сна действительно повлияет на работоспособность, отношения с людьми и на здоровье.

Канадский ученый-когнитивист Люк Бодуан утверждает, что секрет здорового сна — это так называемое «когнитивное переключение». Бодуан предлагает думать перед сном не о тревожащих вопросах, а о полной бессмыслице. Так делают дети, сами того не осознавая: представляют абстрактные понятия, выдумывают слова. Поток бессмыслицы успокаивает сознание и погружает мозг в состояние, похожее на медитацию.

Как переключить ум и заснуть