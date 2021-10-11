Ученые рассказали о ревакцинации и постковидном синдроме

Рост общего количества заболевших там, где вакцинация проходит успешно, связан с тем, что граждане начинают пренебрегать мерами предосторожности, также нельзя забывать делать ревакцинацию, сообщила замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

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Она акцентировала внимание на вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. На вопрос, как часто стоит вакцинироваться от COVID-19, спикер ответила – каждые шесть месяцев после полного курса вакцинации, когда была введена вторая доза, передает ФедералПресс.

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По ее словам, это основано на данных исследований: у большинства вакцинированных граждан уровень антител и уровень сопротивляемости к шестому месяцу значительно снижаются.

Тем, кто проходит вакцинацию или уже полностью прошел, все равно следует помнить о профилактике.

«Рост общего количества заболевших даже там, где вакцинация проходит успешно, связан с тем, что граждане сразу забывают о мерах предосторожности. Ученые и врачи фиксируют эту тенденцию в период, когда не поставлена вторая доза вакцины», – добавила Руженцова.

«Остальные болезни никуда не делись. Действительно, в прошлом году и в начале 2021 года коронавирус как бы вытеснял другие инфекции: регистрировалось меньше случаев гриппа, коклюша. Это частично связано с занятостью системы здравоохранения и с тем, что граждане соблюдали рекомендованные меры – носили маски, соблюдали дистанцию, находились на удаленке и так далее», – ответила она на вопрос, исчезли ли другие болезни после начала пандемии коронавируса.

Однако она уточнила, что в наступившем сезоне виден рост случаев респираторных заболеваний, преобладает риновирусная инфекция, немало случаев гриппа.

«Это связано, в том числе с тем, что выросла контактируемость», – добавила Руженцова.

Кроме того, она пояснила, что исследователи наблюдают различные проявления постковидного синдрома у более чем половины переболевших. Это нарушения памяти, снижение работоспособности, нарушения работы ЖКТ, кардиологические, неврологические проявления, подчеркнула она.

«Предварительные данные говорят о том, что это – непосредственное влияние COVID-19. Однако важно отметить, что в ряде случаев инфекция затрагивает слабые места и может способствовать прогрессированию патологии, которая уже была сформирована до заболевания коронавирусом», – резюмировала специалист.