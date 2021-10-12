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Раскрыты способы заснуть за 10 минут

Ferra.ruиещё 1
49 минут назад

Раскрыты способы заснуть за 10 минут
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сертифицированный тренер по сну Рози Осмун сообщила о методах, позволяющих погрузиться в сон всего за 10 минут.

Для этого специалист посоветовала правильно дышать перед сном. Так, если быстрые и неглубокие вдохи могут провоцировать ощущение тревоги, глубокие и медленные, напротив, способствуют спокойствию. Помочь в быстром засыпании могут и более прохладные температуры. Так, эксперт напомнила о научных работах, в результате которых было установлено, что благодаря прохладным температурам человек быстрее и глубже погружается в сон.

“Засыпайте легче, обустроив свою спальню как доисторическую пещеру для сна. В какой-то момент времени, до изобретения смартфонов, ночи были темными и холодными. И, к удивлению, современная наука обнаруживает, что как прохладная температура, так и полная темнота идеально подходят для сна”, — отметила эксперт.

Помимо прочего способствовать быстрому сну могут “мечтания” — визуализация образов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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