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Стало известно о причине однополых отношений у женщин

News.ruиещё 2
1 час назад

Определена разница иммунитета мужчин и женщин
Фото: News.ruNews.ru

Учёные из Университетского колледжа Лондона, Манчестерского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины рассказали, что высокий уровень тестостерона может быть причиной однополых отношений у женщин. Об этом говорится в журнале The Journal of Sex Research. В исследовании участвовали 15 162 человека.

В ходе исследования удалось выяснить, что мужчины с высоким уровнем тестостерона в попытках прибегнуть к более частому сексу часто меняли своих партнёрш. Повышенный же тестостерон у женщин сопровождается тягой к представителям своего пола.

Отмечается, что уровень гормонов влияет не только на сексуальное поведение, но и на половое влечение людей. 

Ранее сообщалось, что на состоявшемся в Швейцарии референдуме 64,5% проголосовавших поддержали предложение о легализации однополых браков. Теперь такие пары смогут официально удочерять и усыновлять детей. Также у них появится возможность пользоваться услугами медицинских центров искусственного оплодотворения на территории страны.

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