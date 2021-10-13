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6 признаков неправильного пищевого поведения

WomanHit.ru
45 минут назад

Вредные пищевые привычки могут вызвать серьезные заболевания, лишний вес, усталость. Некоторые из них сложились с самого детства, а какие-то пришли с возрастом, но какими бы они безобидными нам ни казались, от них лучше отказаться. Чтобы избежать неприятных последствий и наладить культуру еды, мы создали подборку привычек, которые могут нанести вред здоровью.

6 признаков неправильного пищевого поведения
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Пропускать завтрак

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Когда опаздываешь на работу, времени на завтрак не остается. Но если мы отказываемся от завтрака, организм просит восполнить отсутствие калорий — в итоге мы съедаем больше.

Есть перед сном

Когда пища переваривается, организм находится в бодрствующем состоянии. Утром вам будет тяжело просыпаться, и весь день вы будете испытывать сонливость. Тем более в лежачем состоянии процесс переваривания происходит труднее, это приводит к отложению жира.

Чрезмерное употребление сахара

Большое потребление сахара может привести к диабету или же к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. А самый опасный продукт для сердца — это мороженое. Сладкое опасно ожирением и увеличивает риск высокого кровяного давления, что может спровоцировать заболевания почек. Не нужно забывать, что сахар может содержаться не только в булочках, печенье, конфетах, существует и понятие скрытого сахара — это и приправы, крупы, хлеб. Просто потребление продуктов, содержащих сахар, рекомендуется свести до минимума.

Диета ради похудения

Диету можно соблюдать, если вам ее прописал врач. Во всех остальных случаях нужно соблюдать правильное питание. Тем более если вы самостоятельно ограничиваете себя в еде, то есть риск сорваться и набрать еще больше нежелательных килограммов.

Постоянно подсаливать

Соль повышает кровяное давление, плохо влияет на состояние почек и вызывает сухость во рту. Постепенно уменьшая количество соли в еде, вы сможете практически полностью от нее отказаться. Суточная норма составляет 5 г. Чрезмерное употребление может вызвать даже головные боли.

Питаться перед телевизором

Кинотеатры приучили нас смотреть фильмы с едой, вроде бы как совмещать приятное с полезным. Специалисты утверждают, что, отвлекаясь от приема пищи, организм не чувствует насыщения, из-за этого легко переесть. Даже есть и отрываться на просмотр ленты в мобильном телефоне очень вредно.

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