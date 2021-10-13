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Назван способ сохранить зрение при работе на ПК

Lenta.ru
2 часа назад

Чтобы сохранить зрение при использовании компьютера, не стоит работать в темном помещении. Об этом сообщает «Газета.ру».

Назван способ сохранить зрение при работе на ПК
Фото: UnsplashUnsplash

По словам менеджера продуктов Lenovo Сергея Балашова, некорректно подобранная яркость дисплея может стать причиной повреждения зрения.

«Проверить это очень просто — если вы посмотрите в сторону от экрана, и периферийным зрением сможете определить устройство как явно яркое пятно, значит, следует понизить яркость подсветки», — отметил специалист.

Балашов также назвал способ, который позволит сохранить здоровье при работе с гаджетами. Представитель Lenovo советует правильно выбирать рабочее место и отказываться от непрерывной деятельности за экраном компьютера. Во многом поэтому не рекомендуется работать за ПК при недостаточном освещении в ночное время суток.

Также на здоровье глаз может повлиять выбор матрицы экрана.

«В ноутбуках чаще встречаются TN или IPS панели, и лучше делать выбор в пользу IPS», — отметил специалист.

Постоянное напряжение зрения может привести к развитию близорукости, нарушению аккомодации и рефракции.

Ранее специалисты агентства GfK сообщили, что россияне стали чаще приобретать ноутбуки для создания контента для соцсетей. «Сейчас создание контента мы выделяем в отдельный стимул покупателей, поскольку он показал резкий рост», — отметили авторы.

Здоровье,
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