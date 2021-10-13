В десяти школах Москвы стартует бесплатное тестирование на COVID-19

В десяти школах Москве с завтрашнего дня стартует бесплатное экспресс-тестирование учащихся на COVID-19. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

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По ее словам, решение о начале экспресс-тестирования на коронавирус в школах было принято на фоне резкого подъема заболеваемости, чтобы не допустить перехода на дистанционное обучение.

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«Мы видим, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, и только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 детей школьного возраста», - пояснила она.

Ракова подчеркнула, что введение экспресс-тестирования призвано разорвать цепочку передачи вируса и не допустить крайней меры – ухода школ на дистанционное обучение, на которое уже переходит ряд регионов.

«Поэтому в 10 московских школах вводим экспресс-тестирование. Такая практика широко применяется за рубежом, а в ряде стран, например, в Великобритании, Австрии и отдельных частях Германии школьники сдают экспресс-тесты два раза в неделю. Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели», - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития.

Анастасия Ракова также обратила внимание на то, что положительный результат экспресс-теста «не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но он является основанием для незамедлительного направления врача из поликлиники».

Врач придет на дом, чтобы осмотреть ребенка и провести допобследования, включающего ПЦР-тест и еще один экспресс-тест. Диагноз будет ставиться только при положительных результатах дополнительных тестов, заверила она. Если результат экспресс-теста на дому в совокупности с клинической картиной или результат ПЦР-теста также окажутся положительными, то врач сразу назначит лечение . В этом случае также бесплатно проведут тестирование всех членов семьи, находящихся рядом.

По словам разработчика используемых в школе экспресс-тестов, генерального директора компании «Рапид Био» Анжея Жимбиева, пользоваться тестами легко — для этого не требуется специальных медицинских навыков.

«Он прост в применении и безопасен, поэтому его легко использовать даже дома. За рубежом экспресс-тесты на COVID-19 продаются повсеместно и применяются в общественных местах, аэропортах, офисах, учебных учреждениях», — отметил Анжей Жибиев.

Взятие мазка происходит тонкой и мягкой палочкой, которой невозможно нанести вред, но, тем не менее, сотрудники школ прошли обучение по взятию экспресс-тестов. Также родители смогут прийти в школу в специально отведенное для этого время и самостоятельно взять тест у ребенка в присутствии сотрудника учебного заведения. Либо по желанию родителей старшеклассники сами могут взять у себя тест.

Ракова пояснила, что родители школьников имеют право отказаться от бесплатного экспресс-тестирования, однако в этом случае им необходимо будет раз в две недели приносить результаты отрицательного ПЦР-теста ребенка, сданного в поликлинике или частной клинике.

Руководители московских школ отметили, что уже все готово для начала тестирования и заверили, что процедура абсолютно безопасна.

«Чтобы исключить смешивание потоков учеников, тестирование будет проходить в рамках одного класса. Считаю, что в условиях сохраняющихся рисков распространения коронавируса это важная и необходимая мера, чтобы избежать перевода детей на дистанционное обучение. Кроме того, это возможность сберечь здоровье школьников, их родных, особенно пожилых, которые тяжелее переносят болезнь. Надеюсь, что родители с пониманием отнесутся к такому нововведению», - заявила директор школы 2030 Наталья Рябкова.

Директор школы «Дмитровский» Вера Нилова обратила внимание на то, что дети все чаще болеют COVID-19 и вынуждены пропускать занятия, а введение экспресс-тестирования поможет не только вовремя начать лечение и сохранить здоровье ребенка, но и даст возможность учиться в привычном очном формате.

«Город пошел на беспрецедентные меры по организации бесплатного экспресс-тестирования для школьников. Важно, что сама процедура их проведения проста и совершенно безопасна, будет проводиться раз в две недели медицинскими работниками или прошедшими специальный инструктаж сотрудниками школы прямо в классах, то есть родителям не нужно будет тратить деньги, а детям - время. Для каждого ребенка будет использована индивидуальная стерильная тест-система», - пояснила она.

Директор школы призвала родителей не волноваться из-за возможных положительных результатов, так как «это не диагноз, не повод для введения карантина в классе, а лишь для того, чтобы врачу тщательно проверить состояние здоровье ребенка».