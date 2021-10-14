По статистике, проблемы со сном отмечаются у 30% всего населения планеты. Ученые утверждают, что в среднем человеку требуется восемь часов сна для поддержания здоровой жизнедеятельности. За это время удается пройти все пять циклов сна, каждый из которых длится по 100 минут.

Как оказалось, длительность сна напрямую связана с лишним весом. В ночные часы работа желудочно-кишечного тракта осуществляется наиболее активно. В этот период также ускоряется всасывание питательных веществ. Смотрите видео, чтобы узнать, сколько нужно спать, чтобы похудеть.