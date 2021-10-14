Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+8° в 
Пробки 9 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 83.62
Войти в почту

Сколько нужно спать, чтобы похудеть

Катерина Саломе
53 минуты назад

По статистике, проблемы со сном отмечаются у 30% всего населения планеты. Ученые утверждают, что в среднем человеку требуется восемь часов сна для поддержания здоровой жизнедеятельности. За это время удается пройти все пять циклов сна, каждый из которых длится по 100 минут.

Как оказалось, длительность сна напрямую связана с лишним весом. В ночные часы работа желудочно-кишечного тракта осуществляется наиболее активно. В этот период также ускоряется всасывание питательных веществ. Смотрите видео, чтобы узнать, сколько нужно спать, чтобы похудеть.

Многие хотя бы раз в своей жизни сталкивались с сонным параличом. Его причиной может быть стресс, сбитый режим сна или наследственность. Ранее мы рассказывали о том, что делать, если случился сонный паралич.

Здоровье,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители