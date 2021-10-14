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Учёные обнаружили главные причины мигрени

Ferra.ru
1 час назад

Учёные обнаружили главные причины мигрени
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Австралийские учёные при исследованиях влияния метаболизма на развитие сердечно-сосудистых заболеваний обнаружили ранее неизвестную связь трёх метаболитов с развитием мигрени.

Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Human Genetics. Как пишет источник, учёные нашли три метаболита — продукта обмена веществ, — при изменении уровня которых у человека возникает мигрень. В ходе исследований специалисты изучили 316 уникальных метаболитов в их связи с развитием мигрени. Среди них, по большей части у липидов и органических кислот, обнаружился потенциал к развитию мигрени, а у трёх — прямая причинно-следственная связь.

Одним их этих веществ оказалась докозагексаеновая кислота, входящая в класс жирных кислот Omega-3, при сниженном уровне которой возникает риск развития мигрени. Напротив, высокий уровень лизофосфатидилэтаноламина 20:4 — вещества, которое блокирует производство противовоспалительной молекулы анандамида, также оказался причиной мигрени. К этому числу относится и ранее неизученный метаболит X–11315, наличие которого также влияет на риск развития мигрени.

Здоровье,
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