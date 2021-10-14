Учёные обнаружили главные причины мигрени

Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Human Genetics. Как пишет источник, учёные нашли три метаболита — продукта обмена веществ, — при изменении уровня которых у человека возникает мигрень. В ходе исследований специалисты изучили 316 уникальных метаболитов в их связи с развитием мигрени. Среди них, по большей части у липидов и органических кислот, обнаружился потенциал к развитию мигрени, а у трёх — прямая причинно-следственная связь.