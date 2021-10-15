Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+7° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.97
Войти в почту

Врач объяснила, когда нужно надевать шапку

Катерина Саломе
1 час назад

Врач-трихолог Ольга Кохас заявила, что шашка в холодное время года необходима для сохранения здоровья волос и сосудов. В беседе с радио Sputnik эксперт рассказала, при какой температуре воздуха надо обязательно надевать головной убор.

Врач объяснила, когда нужно надевать шапку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Доктор отметила, что россияне редко носят шапки и в осеннее время года. Но спазм сосудов головы, по словам Кохас, может наступить даже при незначительном "минусе". А это, в свою очередь, может послужить причиной выпадения волос.

"Стойкость людей иногда поражает. Но если они хотят быть красивыми, то надо помнить, что последствие спазма сосудов — это выпадение волос. Если это игнорировать, то шапку придется надевать, чтобы скрыть недостаток волос, или же носить парик. Тут нужно выбирать",

— предупредила врач.

Доктор также подчеркнула, что нужно следить за температурой воздуха на улице. Тогда получится носить шапку, когда она необходима, и сохранить здоровье волос и сосудов головы.

"Когда температура воздуха ниже минус семи градусов, шапка необходима",

— резюмировала Кохас.

Выпадение не единственная проблема волос. Многие женщины регулярно закрашивают седину. Ранее мы писали о том, можно ли вернуть цвет седым волосам.

Здоровье,ИА Sputnik,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители