Врач объяснила, когда нужно надевать шапку

Врач-трихолог Ольга Кохас заявила, что шашка в холодное время года необходима для сохранения здоровья волос и сосудов. В беседе с радио Sputnik эксперт рассказала, при какой температуре воздуха надо обязательно надевать головной убор.

Доктор отметила, что россияне редко носят шапки и в осеннее время года. Но спазм сосудов головы, по словам Кохас, может наступить даже при незначительном "минусе". А это, в свою очередь, может послужить причиной выпадения волос.

"Стойкость людей иногда поражает. Но если они хотят быть красивыми, то надо помнить, что последствие спазма сосудов — это выпадение волос. Если это игнорировать, то шапку придется надевать, чтобы скрыть недостаток волос, или же носить парик. Тут нужно выбирать",

— предупредила врач.

Доктор также подчеркнула, что нужно следить за температурой воздуха на улице. Тогда получится носить шапку, когда она необходима, и сохранить здоровье волос и сосудов головы.

"Когда температура воздуха ниже минус семи градусов, шапка необходима",

— резюмировала Кохас.