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Ученые назвали витамины, которые могут вызвать рак

Letidor.ruиещё 1
2 часа назад

Речь идет о витаминах В6 и В12. Их считают жизненно необходимыми человеческому организму, они помогают нормализовать пищеварение и работу нервной системы, входят в состав клеточных мембран. Однако американские ученые нашли связь между приемом этих витаминов и возникновением онкологических заболеваний. Исследование, которое проводили специалисты университета Огайо показало, что высокие дозы В6 и В12 могут спровоцировать развитие рака легких. В исследовании приняли участие более 77 тысяч человек в течение шести лет. Их опрашивали о частоте приема витаминов группы В и дозировке. «Ученые обнаружили, что с учетом других факторов риска витамин В12 повышал риск рака легких на 30%, а витамин В6 — на 40%», — рассказал в интервью «Express» автор исследования Теодор Браски. При этом, риск возникновения рака легких на фоне приема высоких доз этих витаминов, увеличился в два раза у курящих участников исследования. Ранее «Летидор» писал о том, что врач-онколог объяснил, от чего зависит развитие рака молочной железы у молодых женщин. К негативным факторам, которые могут спровоцировать онкологию он отнес курение и алкоголь. _ Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом. _ _ Фото: Depositphotos_

Ученые назвали витамины, которые могут вызвать рак
Фото: Letidor.ruLetidor.ru
Здоровье,
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