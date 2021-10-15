Чем опасна "горячая" растяжка

В студиях стретчинга новое модное веяние — "горячая" растяжка. Это метод, при котором в помещении поддерживается температура 36-40°C и высокая влажность. Можно ли назвать этот способ хорошей оздоровительной процедурой — вопрос спорный. В материале "Рамблера" рассказываем о некоторых минусах растяжки при высоких температурах.

Противопоказания

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Мало кто говорит о том, что "горячим" стретчингом может заниматься только полностью здоровый человек. У пришедшего на тренировку не должно быть проблем с давлением, а также в числе жестких противопоказаний — хронические болезни сердца, сердечно-сосудистая недостаточность, непереносимость жары. Прежде чем записываться на тренировку, проконсультируйтесь с врачом и сдайте необходимые анализы.

Большие амплитуды

Также hot-стретчинг может быть опасен для людей, которые в принципе не ведут активный образ жизни, а их мышцы не имеют хороших силовых показателей. В "горячей" растяжке, как правило, используется методика пассивного стретчинга, при которой учеников просят расслабить мышцы и глубоко дышать, игнорируя сигналы нервной системы об опасности высоких амплитуд.

Эластичность мышц не развивается при их максимальном натяжении. Для эффективной растяжки следует находиться в средних амплитудах движения, потому что если мышца растянута до предела, то она теряет способность напрягаться и движение превращается в пассивную, порой экстремальную, нагрузку для тела. В то время как нервная система бросает все силы организма на то, чтобы не дать мышце просто-напросто порваться.

В итоге на занятии можно себя травмировать, а сделать это куда проще именно при высокой температуре, когда тело становится податливым, как масло.

Сомнительная функциональность

Работа с большими амплитудами на занятиях "горячей" растяжки не имеет ничего общего с реальной жизнью. В повседневном быту (мы говорим сейчас не о спортсменах) люди не используют движения, которые они выполняли на уроках hot-stretching в тех условиях, в которых проводилась тренировка. Неудивительно, что тело быстро "забывает" все лишние паттерны, оставляя только то, что фактически применимо в реальной жизни.

Тем не менее, не следует демонизировать hot-stretching, но нужно подходить к занятиям критически и точно понимать, какого результата вы хотите добиться.