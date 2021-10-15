Учёные рассказали, почему петь полезно для здоровья

Портал Medical Xpress рассказал о положительном влиянии пения на организм человека.

Появляется всё больше исследований, подтверждающих пользу пения для здоровья. При этом не обязательно уметь петь профессионально - даже простое подпевание любимому исполнителю может иметь положительный эффект.

Прежде всего, пение полезно для психического здоровья. Во время исполнения знакомой песни в организме вырабатывается дофамин, улучшающий настроение. Ещё один гормон хорошего самочувствия, связанный с пением, - окситоцин. Также песни могут помочь снять стресс: люди по всему миру пели на самоизоляции, чтобы избавиться от беспокойства.

Согласно результатам исследования, проведённого в июне 2019 года, люди, потерявшие близких, с помощью пения лучше справлялись с утратой. А исследование 2016 года доказало, что посещение хора усиливает у человека ощущение единства с обществом.

Наиболее сильное влияние пение оказывает на работу лёгких и мозга. Особый тип дыхания, который используется при пении, помогает бороться с астмой или хронической обструктивной болезнью лёгких.

Согласно анализу ряда научных исследований, пение помогает при деменции: человек благодаря ему может вспоминать какие-то вещи.