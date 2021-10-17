Почему нельзя спать около батареи отопления

Сегодня подавляющее большинство жилых домов в городах и даже в сельской местности оснащены приборами центрального отопления. Такое положение вещей во многом облегчает жизнь граждан. Однако именно батареи могут стать причиной плохого самочувствия.

Согласно санитарным нормам, оптимальная температура для организма человека - это 20-22 градуса. Причем в спальне этот показатель не должен превышать 16 градусов. Если же батареи греют слишком сильно, столбик комнатного термометра может оказаться выше 23-26-градусной отметки. При этом находящиеся в помещении люди, скорее всего, будут чувствовать постоянную сонливость и усталость, у них нарушится терморегуляция, снизится работоспособность и выносливость при физических нагрузках.

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Кроме того, не в меру разгоряченные радиаторы изрядно пересушивают воздух. Идеальной считается влажность в пределах 45-55%, а при работающих батареях этот показатель зачастую не превышает и 25%. Поэтому специалисты советуют увлажнять воздух. При не очень низкой влажности помогут даже блюдца с водой или аквариум с рыбками, в иных случаях придется воспользоваться специальными бытовыми приборами.

Несомненно, в связи со всем вышесказанным спать в непосредственной близости от батареи вредно для организма. Во-первых, температура воздуха возле приборов отопления выше, чем во всем помещении. По уверению врачей, температура более 22-23 градусов отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему, давая мышце дополнительную и совсем ненужную нагрузку. Поэтому тем, у кого эта система слабая, медики советуют по возможности понизить температуру в спальне и уж тем более на ставить кровать рядом с приборами центрального отопления.

Во-вторых, воздух, пересушенный радиаторами, не лучшим образом влияет на состояние кожи и слизистой оболочки. Кожа становится сухой, начинает шелушиться, теряет свою эластичность, что, кстати, способствует преждевременному появлению морщин на лице.

Страдает и слизистая носа. Если она не в меру сухая, она не задерживает попадающие через носовые проходы вирусы и бактерии. А это в свою очередь влечет за собой частые простуды, ОРВИ и другие заболевания. Поэтому, утверждают специалисты, мы чаще болеем именно в зимний период.

Эксперты рекомендуют располагать спальное место как можно дальше от батарей. По крайней мере, расстояние между кроватью и радиатором не должно быть меньше одного метра. Это связано не только с отрицательным воздействием сухого и жаркого воздуха, но и с требованиями безопасности. Ведь батарею может прорвать, и тогда ожогов не избежать.