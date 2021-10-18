3 секрета самомассажа, которые помогут расслабиться

Самомассаж помогает при локальных болях и усталости, расслабляет после тренировки и помогает успокоиться. Для него почти не нужно тратиться на дополнительное оборудование, а проработать зажатые мышцы можно в прямом смысле своими руками. Делимся секретами хорошего массажа для себя любимой.
Профессиональный массаж рекомендуют при усталости, отеках, болях в спине и суставах. Врачи рекомендуют ходить к массажисту еженедельно или курсами по 10 занятий. Однако не у всех есть на профессионала деньги и время.
Самомассаж — хорошая замена уходу в салоне. Практика позволяет узнать свое тело, промассировать больные точки, расслабиться после тяжелого дня или на рабочем месте. Достаточно 10-15 минут самомассажа, чтобы восстановиться и отдохнуть.
Разминать можно то, что болит или требует расслабления: голова, лицо, шея, воротниковый отдел, ноги, грудь, живот.
Для самомассажа не нужно — точнее, почти не нужно — дополнительных инструментов. Большинство практик делаются руками.
Вы настолько устали, что даже пальцем не пошевелить? На помощь придет керамический или стеклянный массажер. Купить инструмент можно в магазинах здоровья, аптеках или интернете. Для самомассажа также подойдут теннисный мяч, стеклянная бутылка, широкая щетка или небольшая баночка. Эти вещи есть в каждом доме, и они отлично разминают забитые мышцы.
Если нужно промять мышцы здесь и сейчас, неважно, что вы будете использовать. Чем жирнее, тем лучше: берите крем для рук, вазелин, сыворотки. Единственное противопоказание — не наносите продукты с плотной текстурой на кожу лица, так как это может спровоцировать воспаления.
Для массажа на постоянной основе купите в аптеке баночки с маслами — жожоба, виноградной косточки, авокадо. Добавляйте по несколько капель масла в крем или используйте самостоятельно. С маслом мышцы лучше разогреваются и их легче промять.
Руки и ноги в течение дня работают почти без перерыва — обидно, что на массаже им почти не достается внимания. Проминайте ладони и ступни поверхностью большого пальца и костяшками. Если вы много работаете руками или ходите, используйте крем с ментолом или каплю мятного масла: эти средства обладают охлаждающим и тонизирующим эффектом.
У самомассажа есть противопоказания: кожные заболевания, раны или нарушение покровов, повышенная температура или артериальное давление, онкологические заболевания, увеличенные лимфоузлы. Если вы хотите сделать самомассаж постоянной привычкой, проконсультируйтесь с врачом или профессиональным массажистом.