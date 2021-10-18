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3 секрета самомассажа, которые помогут расслабиться после тяжелого дня

Дарья Амосова
2 часа назад

Самомассаж помогает при локальных болях и усталости, расслабляет после тренировки и помогает успокоиться. Для него почти не нужно тратиться на дополнительное оборудование, а проработать зажатые мышцы можно в прямом смысле своими руками. Делимся секретами хорошего массажа для себя любимой.

3 секрета самомассажа, которые помогут расслабиться
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Зачем нужен самомассаж

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Профессиональный массаж рекомендуют при усталости, отеках, болях в спине и суставах. Врачи рекомендуют ходить к массажисту еженедельно или курсами по 10 занятий. Однако не у всех есть на профессионала деньги и время.

Самомассаж — хорошая замена уходу в салоне. Практика позволяет узнать свое тело, промассировать больные точки, расслабиться после тяжелого дня или на рабочем месте. Достаточно 10-15 минут самомассажа, чтобы восстановиться и отдохнуть.

Разминать можно то, что болит или требует расслабления: голова, лицо, шея, воротниковый отдел, ноги, грудь, живот.

Руками — хорошо. Но лучше мячиком, бутылкой или массажером

Для самомассажа не нужно — точнее, почти не нужно — дополнительных инструментов. Большинство практик делаются руками.

  • Потрите ладони друг об друга;
  • Приложите теплые ладони на пару секунд на больное место;
  • Легко погладьте зону вперед-назад, вправо-влево и кругами.
  • Надавите сильнее и начните растирать и разминать кожу. Главное, чтобы не было больно;
  • Заканчивайте легкими постукиваниями кулаками или ладонями.

Вы настолько устали, что даже пальцем не пошевелить? На помощь придет керамический или стеклянный массажер. Купить инструмент можно в магазинах здоровья, аптеках или интернете. Для самомассажа также подойдут теннисный мяч, стеклянная бутылка, широкая щетка или небольшая баночка. Эти вещи есть в каждом доме, и они отлично разминают забитые мышцы.

Крем быстро впитается — возьмите масло

Если нужно промять мышцы здесь и сейчас, неважно, что вы будете использовать. Чем жирнее, тем лучше: берите крем для рук, вазелин, сыворотки. Единственное противопоказание — не наносите продукты с плотной текстурой на кожу лица, так как это может спровоцировать воспаления.

Для массажа на постоянной основе купите в аптеке баночки с маслами — жожоба, виноградной косточки, авокадо. Добавляйте по несколько капель масла в крем или используйте самостоятельно. С маслом мышцы лучше разогреваются и их легче промять.

Не забудьте стопы и ладони

Руки и ноги в течение дня работают почти без перерыва — обидно, что на массаже им почти не достается внимания. Проминайте ладони и ступни поверхностью большого пальца и костяшками. Если вы много работаете руками или ходите, используйте крем с ментолом или каплю мятного масла: эти средства обладают охлаждающим и тонизирующим эффектом.

Противопоказания

У самомассажа есть противопоказания: кожные заболевания, раны или нарушение покровов, повышенная температура или артериальное давление, онкологические заболевания, увеличенные лимфоузлы. Если вы хотите сделать самомассаж постоянной привычкой, проконсультируйтесь с врачом или профессиональным массажистом.

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