Почему снятся кошмары, переедание и другие частые причины постоянных ночных кошмаров и страшных снов

Проблемы со сном имеет как минимум 40% жителей крупных городов, что совсем не удивительно, учитывая количество стресса и темп жизни. При этом часто мы сами способствуем тому, чтобы сон разладился. Что мы делаем не так, мы и решили выяснить, чтобы постепенно наладить качественный и здоровый сон. Алкоголь перед сном Да-да, многие люди предпочитают не только успокаиваться себя алкоголем перед полетом, но и употреблять некоторое количество перед сном. Вопреки ожиданиям, такой способ не только бесполезен, но и приводит к развитию зависимости. Кроме того, алкоголь крайне негативно сказывается на работе мозга, который пытается наладить ваш сон и структурировать всю информацию за день, вместо помощи своему органу вы лишь добавляете ему лишнюю нагрузку. Короткий сон днем Многие предпочитают «добирать» часы сна днем. Однако этот способ практически не работает. Медленно, но верно, дневной сон приводит к сбоям, которые также влияют и на ночной сон. К слову, днем невозможно получить такое же качество сна, как и ночью, однако мозг уже успел «запомнить», что в течение суток был какой-никакой сон, из-за чего вы будете ложиться спать позже, чем планировали, получив утром новый недосып. Вы пьете мало воды Недостаток воды в организме также может стать причиной беспокойного сна. Обезвоживание в принципе не несет никакой пользы, особенно если у вас есть проблемы со сном. Вы можете постоянно просыпаться в течение ночи, не понимая, почему вам все время хочется пить, а причина может крыться в том, что в течение дня вы не даете организму то количество жидкости, которое необходимо именно вам. Если же ваш питьевой режим почти идеален, а ночное обезвоживание продолжает беспокоить, стоит проконсультироваться со специалистом. Слишком активная вечерняя деятельность Наш организм готовится ко сну с самого вечера, именно поэтому фитнес-тренеры рекомендуют проводить все основные тренировки в утреннее или дневное время. Лучше всего перенести активное занятие на ранее утро перед работой или учебой, чтобы взбодриться и получить заряд энергии. А вечерняя активность в зале приведет лишь к тому, что вы разгоните кровь и вам будет хотеться что угодно, только не спать.