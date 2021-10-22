При каких болезнях нельзя заниматься сексом

Сексолог рассказала, кому и когда не стоит заниматься любовью.

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Врач-сексолог Ирина Айриянц в беседе с «Пятым каналом» объяснила, какие заболевания у мужчин и женщин препятствуют занятиям сексом.

Так, секс стоит отменить беременным женщинам, которые страдают от тонуса матки и угрозы прерывания беременности.

«Бывает запрет акушеров, если есть объективный высокий тонус матки и, когда шейка матки истончена и укорочена, при этом половую жизнь вести не рекомендуется»,

— сказала Айриянц.

Занятия вагинальным сексом при этом не показаны, но врачи не запрещают другие способы доставить удовольствие себе и партнеру.

Кроме того, и женщинам. и мужчинам не надо заниматься сексом в послеоперационный период, особенно если была удалена опухоль.

В момент, пока человек восстанавливается, есть запрет определенный, пока он не восстановится.

— сказала врач.

При этом два состояния организма не предполагают запрета, однако требуют действовать с осторожностью.

Так, во время месячных любовью, по словам сексолога, заниматься можно, но только с использованием презервативом. А людям с повышенным давлением стоит его снизить прежде чем предаться плотским удовольствиям.

«Получить комплексное лечение от гипертонии и на этом фоне заниматься сексом, потому что секс сам по себе — это только оздоравливающая процедура»,

— предупредила врач.