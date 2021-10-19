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Эксперт рассказал, как похудеть с помощью секса

WMJ.ru
1 час назад

Давно известно, что секс — не просто половой акт у млекопитающих. Для человека в интимной близости кроется множество положительных моментов, влияющих на все сферы жизни и на здоровье в том числе. Регулярные занятия любовью помогут не только почувствовать себя лучше эмоционально, но и приобрести желанную физическую форму.

Эксперт рассказал, как похудеть с помощью секса
Фото: Кадр из фильма «Играй, как Бекхэм»Кадр из фильма «Играй, как Бекхэм»

По словам сексолога Екатерины Молнии, предаваясь взаимным ласкам и наслаждению, люди отвлекаются от мыслей о еде, сообщают 7Дней.ru. Если во время ночной бессонницы на вас напал голод, попробуйте вместо привычной булочки и конфетки предложить партнеру оральные ласки. Так вы не только порадуете любимого, но и сами получите удовольствие и избавитесь от лишних сантиметров на талии.

Также важно учитывать, что чем больше физической активности мы проявляем, тем больше тратим калорий. Поэтому старайтесь во время интимной близости проявлять инициативу по максимуму и не сдерживайте свои страстные порывы. Как рассказал специалист, во время занятий любовью в кровь поступает целый коктейль гормонов, которые помогают похудеть. Адреналин ускоряет обмен веществ, эндорфин заставляет нас забыть обо всем на свете, кроме любимого человека, в том числе о еде. Дофамин и окситоцин дарят ощущение покоя и удовольствия, что позволяет лучше справляться со стрессом и не «заедать» негативные эмоции.

Кроме того, не стоит отказывать себе в разнообразии. Фантазируйте, пробуйте новые позы, которые требуют больших физических усилий, чем традиционные. Осваивайте новые техники достижения оргазма, делайте друг другу массаж. Все это не только сделает интимную жизнь ярче — вы сами не заметите, как ваше тело преобразится.

Здоровье,
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