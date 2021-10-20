Диетолог назвал простые правила для сохранения фигуры

Британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал несколько простых правил для контроля веса и поддержания здорового образа жизни. Его советы публикует Express.

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По словам Мосли, сидеть на диете действительно трудно, но еще сложнее удерживать желаемый вес в долгосрочной перспективе.

«Только один из пяти человек способен в течение долгого времени поддерживать нужный вес»,

— отметил он.

Для сохранения нужного веса врач предлагает изменить количество ежедневно потребляемых калорий. Правильно, по мнению диетолога, определять норму для каждого индивидуально, учитывая возраст, вес, пол и объем мышечной массы человека.

«Самый важный показатель — базальная скорость метаболизма. С его помощью можно определить количество калорий, которые вы сжигаете, когда сидите и ничего не делаете»,

— сказал Мосли.

Чтобы оставаться в хорошей форме и вести здоровый образ жизни, важно не забывать про физические нагрузки, считает врач. Зачастую людям трудно заставить себя регулярно заниматься спортом, поэтому, по словам Мосли, надо хотя бы каждые полчаса прерываться и разминаться в течение пяти минут, чтобы сохранить фигуру. Также он добавил, что небольшие прогулки в течение дня лучше, чем попытка за один раз пройти десять тысяч шагов.

Диетолог советует регулярно взвешиваться и измерять объем тела с помощью сантиметра, но при этом не делать это слишком часто, чтобы не впадать в зависимость от замеров. На долгом пути к телу мечты он предлагает заручиться поддержкой единомышленников.