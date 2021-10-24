5 самых частых ошибок после ринопластики

Идеальный нос — мечта многих. Достичь ее вполне реально, ведь ринопластика — одна из самых популярных пластических операций. Однако нередко потенциальные пациенты задумываются только о самой операции, не обращая внимание на все аспекты восстановления после вмешательства. Какие ошибки может допустить пациент? О пяти самых частых из них рассказывает пластический хирург, главный врач клиники Art-Plastic, доктор медицинских наук Тигран Альбертович Алексанян в материале "Рамблера".

1. Умалчивание о заболеваниях, которые приводят к осложнениям

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Множественные консультации перед операцией нужны не просто так. На них специалист узнает о вас и вашем состоянии здоровья, информирует о всех ограничениях и возможных рисках, осложнениях, а также узнает, есть ли у вас противопоказания. Если пациент очень хочет сделать операцию и умалчивает при этом о каких-то заболеваниях или особенностях своего здоровья, значительно повышается риск негативного результата. Если не выявить противопоказания и существующие заболевания, которые могут повлиять на операцию, то шанс получить осложнения очень высок.

2. Пропуск перевязок, физиотерапии и игнорирование медикаментов

Никогда не забывайте о том, что любая операция состоит из трех этапов: подготовка, сам процесс и этап реабилитации. Нередко пациенты, наконец получив долгожданные изменения, забывают о сложностях, связанных с реабилитацией. Она состоит из регулярных перевязок и осмотров, процедур физиотерапии, приема медикаментов. Игнорирование этих требований может привести к очень неприятным последствиям, поэтому стоит подходить с должным вниманием и ответственностью как к самой операции, так и к процессу реабилитации.

3. Несоблюдение диеты и режима покоя

Важный аспект послеоперационного периода заключается в соблюдении режима покоя, диеты, ограничений образа жизни. Любая операция — огромная нагрузка на организм, в том числе и ринопластика. Несоблюдение процесса восстановления может привести к затяжной реабилитации и всевозможным осложнениям. В первые недели после ринопластики нужно придерживаться спокойного образ жизни, не употреблять алкоголь, никотин, целый ряд продуктов, которые могут провоцировать отеки, а также избегать физических нагрузок еще достаточно длительное время. Соблюдая диету и режим покоя, вы даете организму шанс выйти после операции полностью здоровым.

4. Травмы

Стоит не забывать о том, что травмы могут стать причиной повторной ринопластики.

Последствия травм могут привести не только к изменению формы носа, но и к затруднению дыхательного процесса. Раз уж вы потратили столько ресурсов на создание новой внешности, аккуратно подходите к ее сохранению: будьте аккуратны и старайтесь избегать опасных ситуаций, травмоопасных видов спорта, будьте аккуратны за рулем и в быту.

5. Поход к другим специалистам

Нередко пациенты хотят сэкономить или стесняются, поэтому обращаются после операции к другим специалистам за коррекцией или переделкой результата операции.