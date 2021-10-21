Что произойдет с телом, если отказаться от душа на месяц

Гигиенические привычки у всех разные: одни принимают душ дважды в день, другие — пару раз в неделю. Рассказываем, что произойдет, если отказаться от мытья на пару месяцев.
На коже в натуральном состоянии обитает до 1000 видов бактерий и 80 видов грибков. Микроскопические организмы вытесняют с кожи чужеродные бактерии и инфекции. То же самое делаем и мы, когда моемся. Если убрать душ из ежедневной рутины, баланс «хороших» и «плохих» бактерий нарушится. Инфекциям и болезням будет проще проникнуть в эпидермис и вызвать раздражение, зуд, покраснение.
К слою жира будет естественным образом «липнуть» грязь, пыль и частички кожи. На поверхности эпидермиса появятся коричневые бляшки, которые будут чесаться и доставлять неудобства.
Люди с кожными заболеваниями особо страдают от отсутствия регулярного душа. Грязь, мертвые клетки, жир — все это необходимо удалять регулярно, дабы не спровоцировать обострение кожных заболеваний.
Вокруг нас постоянно находятся микробы и вирусы. Если не смывать их с тела регулярно, то они попадут в организм через глаза, нос или рот. Это чревато развитием простуды, гриппа или инфекций.
Сам пот не имеет запаха: неприятно пахнут выделения, которые производят бактерии на поверхности кожи.
Единого стандарта нет: дерматологи советуют идти в душ, когда хочется помыться. Слишком частые гигиенические процедуры иссушают кожу, она начинает производить еще больше жира. Это может привести к развитию акне или высыпаний. Однако душ обязателен после тренировок или тяжелых физических упражнений, даже если вы уже помылись.