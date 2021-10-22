Почему переболевшим COVID-19 нужно вакцинироваться

Люди нередко считают, что естественный иммунитет после перенесенного COVID-19 надежнее и долгосрочнее того, который можно получить после прививок. Однако новое исследование американских специалистов из Йельского университета и Университета Северной Каролины показывает, что у переболевших есть в лучшем случае 16-17 месяцев, пока иммунитет не ослабеет настолько, что они будут снова уязвимы к вирусу. Подробности ученые изложили в статье в журнале The Lancet Microbe. Так как инфекция появилась сравнительно недавно, исследователи обратились к собранным за почти 30 лет данным о ближайших родственниках SARS-CoV-2, вызывающих ОРВИ, а также о SARS-CoV-1, вызывающем атипичную пневмонию, и MERS-CoV, возбудителе ближневосточного респираторного синдрома. "Общая цель исследования была в том, чтобы дать ответ на вопрос, на который на данном этапе пандемии невозможно ответить эмпирически, а именно: через какое время после заражения вирусом SARS-CoV-2 вы можете рассчитывать на иммунитет против вируса, прежде чем станете уязвимы для повторного заражения?" - пояснила одна из авторов исследования Хейли Хасслер. Филогенетический анализ позволил оценить ожидаемое снижение уровня антител со временем, вероятность реинфекции на основе уровня антител и ожидаемое время до реинфекции после выздоровления. На основе сходств изученных вирусов с SARS-CoV-2 исследователи смогли сделать для него прогнозы относительно повторных заражений. Выводы оказались не слишком оптимистичными: повторные заражения могут происходить уже вскоре после выздоровления, и по мере ослабевания иммунитета и появления новых вариантов SARS-CoV-2 риск будет становиться все выше. В среднем, по мнению исследователей, переболевшие COVID-19 подвергаются риску повторной инфекции уже через 16-17 месяцев. Но это не значит, что нельзя заразиться раньше - родственные коронавирусы были способны проникнуть в организм повторно уже через считанные недели, а SARS-CoV-2 показал себя как весьма заразный вирус. "Повторное заражение может произойти через три месяца или меньше, - говорит профессор биостатистики Джеффри Таунсенд, ведущий автор исследования. - Поэтому тем, кто заразился естественным путем, следует пройти вакцинацию. Сама по себе предыдущая инфекция может дать очень слабую долгосрочную защиту от последующих инфекций". "Мы склонны думать об иммунитете как о чем-то, что может или быть, или отсутствовать, - добавляет соавтор исследования Алекс Дорнбург. - Наше исследование показывает, что вместо этого мы должны уделять больше внимания риску повторного заражения с течением времени. По мере появления новых вариантов прежние иммунные реакции становятся менее эффективными в борьбе с вирусом. У тех, кто был инфицирован естественным путем в начале пандемии, возрастает вероятность повторного заражения в ближайшем будущем". Результаты основаны на средних сроках ослабления иммунитета у переболевших коронавирусными инфекциями пациентов, поэтому индивидуальные риски могут варьироваться, подчеркивают исследователи. Кто-то может оказаться защищен на годы, а кто-то заразиться почти сразу после выздоровления. На это влияет иммунный статус, перекрестный иммунитет, возраст, сопутствующие заболевания и многие другие факторы. Авторы работы надеются, что на результаты обратят внимание чиновники, принимающие решения в сфере общественного здравоохранения. По мере появления новых штаммов, по-видимому, повторное инфицирование будет становиться все более частым, и в этом случае полагаться на естественный иммунитет уже будет нельзя. Необходимо донести до людей важность вакцинации, а также заниматься совершенствованием существующих вакцин и разработкой новых. Ранее исследователи из Гарвардского и Кембриджского университетов выяснили, что наиболее долгосрочную и стабильную защиту можно получить с помощью векторных вакцин. Хотя мРНК-вакцины дают большее количество антител в первые недели, уже через восемь месяцев их уровень оказывается ниже, чем после введения векторной вакцины.