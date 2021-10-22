Диетолог назвал зелень, которая снижает риск рака

Российский врач-эндокринолог и врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева сравнила пользу укропа и петрушки для организма и назвала полезные свойства шпината, кинзы и сельдерея. Об этом пишут «Известия».

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По словам Михалевой, в зелени содержится множество незаменимых нутриентов, таких как биофлавоноиды, аскорбиновая кислота и бета-каротины. «Зелень содержит мало жиров, хлора и натрия, что хорошо для людей, склонных к повышению артериального давления. В связи с низкой калорийностью и высоким содержанием воды и клетчатки зелень часто является хорошим продуктом питания в составе диет для похудения», — отметила диетолог.

Например, богатый витаминами укроп помогает в борьбе с окислительным стрессом, который может привести к развитию атеросклероза, рака и болезни Альцгеймера, объяснила Михалева. Помимо этого, он обладает мочегонным действием. В свою очередь, петрушка содержит необходимый для повышения минеральной плотности костей и профилактики атеросклероза витамин К. Эта зелень помогает укрепить иммунитет и улучшить состояние кожи. Также, по словам врача, петрушка является лидером по содержанию антиоксидантов среди зелени.

Шпинат, по мнению Михалевой, снижает риск развития рака поджелудочной железы, сердечно-сосудистых заболеваний и нормализует артериальное давление. Что касается кинзы, в ее составе есть витамины А, С, К и В, также она богата клетчаткой, эфирными маслами и биофлавоноидами. «За счет такого состава она может помочь в профилактике заболеваний сердца и сосудов, суставов, рака, деменции, помогает организму в осуществлении иммунных реакций, а также поддерживать здоровье глаз и предотвратить дегенерацию желтого пятна», — сказала Михалева.

Диетолог посоветовала регулярно добавлять в пищу сельдерей — он снижает уровень холестерина и сахара в крови, снижает риск образования тромбов и артериальное давление. Более того, растение благоприятно влияет на мужскую фертильность.