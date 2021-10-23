Митрополит Иларион: Вакцинация священников должна стать обязательной

Священники в обязательном порядке должны пройти вакцинацию. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Лидер НАИВ призвал противников вакцинации привиться «Я не считаю, что она [вакцинация от COVID-19] должна быть обязательной для всех. Но, по-видимому, она должна стать обязательной для очень многих категорий работников - для тех людей, которые работают с другими людьми, - сообщил священнослужитель в эфире телеканала «Россия-24». «Я лично думаю, что для священнослужителей вакцинация должна быть обязательной. Поскольку священнослужитель находится в постоянном контакте с очень большим количеством людей - за исключением, конечно, тех случаев, когда имеются медицинские противопоказания», - подчерунул он. По словам митрополита, требцется «тщательно продумать механизм побуждения людей к вакцинации», потому что многие люди не желают вакцинироваться. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вакцинация в России проходит хуже, чем в ряде стран Европы, остается проблема с сознательностью россиян, добавил официальный представитель Кремля.