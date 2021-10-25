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От секса бывает рак? Онколог рассказала про ВПЧ

Даша Краснова
2 часа назад

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из самых распространенных вирусов в мире. Некоторые из типов ВПЧ вызывают бородавки, а некоторые ответственны за возникновение рака шейки матки. В 2008 году немецкий ученый Харальд цур Хаузен получил за это открытие Нобелевскую премию по медицине.

От секса бывает рак? Онколог рассказала про ВПЧ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В новой серии онколог Ольга Высотина расскажет про вирус подробнее. Вы узнаете, как он передается от человека к человеку, можно ли его избежать и что делать при обнаружении. Помните, игнорирование вопросов здоровья — это прямой путь к серьезным проблемам.

Пользуясь случаем, мы затронули и другую тему, касающуюся женского здоровья и поговорили о раке молочной железы. Дело в том, что треть россиянок не ходят к гинекологу на регулярной основе, до исследований груди доходит еще меньшее количество женщин из-за страха услышать плохой диагноз. Однако ранние стадии рака поддаются лечению, и только регулярные проверки можно считать профилактикой заболевания.

Таймкод:

1.32 — Что такое ВПЧ

2.38 — Как работает ВПЧ

4.50 — Можно ли определить ВПЧ на глаз

6.40 — Пути передачи ВПЧ

10.00 — Какие анализы сдать, чтобы узнать свой ВПЧ статус

11.30 — Почему с ВПЧ ничего не делают

13.10 — Может ли быть рак без ВПЧ

14.00 — Как часто надо за собой следить

15.00 — Как иммунная система справляется с ВПЧ

16.20 — Степени предрака, почему ВПЧ не убьет сразу

17.40 — Операция по удалению атипичных клеток

19.00 — Нужно ли реально удалять кондиломы

21.00 — Статистика выживаемости пациенток с онкологией

21.50 — Как быстро предрак перерождается в рак

24.38 — Как лечат рак шейки матки

27.28 — Может ли рожать женщина с ВПЧ и раком

32.40 — Можно ли нащупать рак молочной железы руками

34.00 — Возраст рака молочной железы

36.40 — Про вакцину от ВПЧ

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Ольга Высотина

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Здоровье,Google,Apple,
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