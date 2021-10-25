От секса бывает рак? Онколог рассказала про ВПЧ

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из самых распространенных вирусов в мире. Некоторые из типов ВПЧ вызывают бородавки, а некоторые ответственны за возникновение рака шейки матки. В 2008 году немецкий ученый Харальд цур Хаузен получил за это открытие Нобелевскую премию по медицине.
В новой серии онколог Ольга Высотина расскажет про вирус подробнее. Вы узнаете, как он передается от человека к человеку, можно ли его избежать и что делать при обнаружении. Помните, игнорирование вопросов здоровья — это прямой путь к серьезным проблемам.
Пользуясь случаем, мы затронули и другую тему, касающуюся женского здоровья и поговорили о раке молочной железы. Дело в том, что треть россиянок не ходят к гинекологу на регулярной основе, до исследований груди доходит еще меньшее количество женщин из-за страха услышать плохой диагноз. Однако ранние стадии рака поддаются лечению, и только регулярные проверки можно считать профилактикой заболевания.
Таймкод:
1.32 — Что такое ВПЧ
2.38 — Как работает ВПЧ
4.50 — Можно ли определить ВПЧ на глаз
6.40 — Пути передачи ВПЧ
10.00 — Какие анализы сдать, чтобы узнать свой ВПЧ статус
11.30 — Почему с ВПЧ ничего не делают
13.10 — Может ли быть рак без ВПЧ
14.00 — Как часто надо за собой следить
15.00 — Как иммунная система справляется с ВПЧ
16.20 — Степени предрака, почему ВПЧ не убьет сразу
17.40 — Операция по удалению атипичных клеток
19.00 — Нужно ли реально удалять кондиломы
21.00 — Статистика выживаемости пациенток с онкологией
21.50 — Как быстро предрак перерождается в рак
24.38 — Как лечат рак шейки матки
27.28 — Может ли рожать женщина с ВПЧ и раком
32.40 — Можно ли нащупать рак молочной железы руками
34.00 — Возраст рака молочной железы
36.40 — Про вакцину от ВПЧ
В подкасте участвовали:
Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.
Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова