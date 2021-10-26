Диетолог подсказал, как не набрать вес в зимний период

"Подойдите к выбору еды осознанно и замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Например, чипсы можно заменить на овощные палочки с хумусом, хлеб - на снэки из злаков, а шоколадку - на фрукты. Также необходимо не забывать о контроле за потреблением калорий и снизить их потребление на 10-15% от обычной дневной нормы, при этом придерживаясь соотношения 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Это именно та рекомендация, которая позволит вам остаться в форме в течении холодного времени года, а также на период локдауна", - советует эксперт.