Диетолог подсказал, как не набрать вес в зимний период

С наступлением холода желание потреблять жирную пищу возрастает. Ведущий диетолог холдинга Performance Group Антон Бердов рассказал, как не набрать лишний вес поможет выбор более здорового перекуса. Его слова передают РИА Новости мнением
"Подойдите к выбору еды осознанно и замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Например, чипсы можно заменить на овощные палочки с хумусом, хлеб - на снэки из злаков, а шоколадку - на фрукты. Также необходимо не забывать о контроле за потреблением калорий и снизить их потребление на 10-15% от обычной дневной нормы, при этом придерживаясь соотношения 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Это именно та рекомендация, которая позволит вам остаться в форме в течении холодного времени года, а также на период локдауна", - советует эксперт.
С приходом холодной погоды уровень физической активности снижается. Мы меньше времени проводим на открытом воздухе, рассуждает Бердов. Хочется больше и чаще есть, и это нормально.
"Наш организм, понимая, что наступила холодная пора, начинает греть себя изнутри, ускоряя при этом метаболизм. Это необходимо для сохранения нормальной температуры тела. Но несмотря на то, что постоянное желание есть нормально, важно его ограничивать, иначе это может привести к печальным последствиям", - подчеркнул эксперт.
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