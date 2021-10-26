Вредные привычки, уничтожающие женское здоровье

Многие банальные привычки могут стать поводом развития серьезных заболеваний.

Фото: Кадр из сериала «Клиника» Кадр из сериала «Клиника»

Врач-гинеколог, сексолог Ульяна Смирнова назвала самые вредные привычки, день за днем разрушающие здоровье женщины.

По словам доктора, одна из главных привычек, которой злоупотребляют женщины — это ношение тесного белья, особенно трусиков-стрингов. Синтетическая ткань не пропускает воздух, что не позволяет коже «дышать». Кожа потеет и создается парниковый эффект, а это прямой путь для размножения патогенных микроорганизмов. Как результат — молочница и бактериальные вагиниты. Стоит также отказаться от ежедневного ношения прокладок. Они создают парниковый эффект, нарушающий микрофлору влагалища.

Помните, количество выделений в период овуляции может увеличиваться, и это абсолютно нормально. Если в остальное время вы чувствуете, что выделения доставляют вам дискомфорт, лучше проконсультироваться со своим гинекологом.

Женщинам также напоминают: в бюстгальтере приходится проводить почти каждый день, поэтому очень важно, чтобы он был сначала удобным, а потом уже красивым. Не стоит носить пуш-ап, синтетические, не подходящие по размеру бюстгальтеры. Они сдавливают грудь, возникают застойные явления и повышают риск развития рака.