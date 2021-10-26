2 причины, почему зимой так тяжело работать

Осенью и зимой сложно встать с кровати — всему виной короткий световой день. Рассказываем, почему наука считает, что в холодное время нужно жить и работать по-другому.

Испытывать упадок работоспособности осенью и зимой — нормально. Дорога до офиса из-за снега и ветра превращается в испытание. Возвращаться домой по сумеркам все трудней и трудней. Ну а хуже всего — вставать, когда за окном кромешная тьма.

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Ситуация ухудшается для людей, страдающих сезонным аффективным расстройством. Смена времен года сильно влияет на самочувствие таких людей: в зимние месяцы они испытывают постоянную сонливость, боль в мышцах, появляется плохое настроение, пропадают цели и мечты.

Доказано, что зимой увеличивается количество самоубийств, возрастают случаи депрессивных эпизодов. Из-за холода многие вынуждены сидеть дома с токсичными родственниками или несколько месяцев жить в режиме «работа-дом».

Почему так происходит

Осенью и зимой меняются наши циркадные ритмы — внутренние биологические часы, которые отвечают за чувство времени. В том числе они «диктуют», когда вставать и когда ложиться спать, ориентируясь на количество солнечного света. Зимой, когда света недостаточно, нам естественным образом хочется вставать позднее и идти в кровать раньше.

Грегори Мюррей, профессор психологии Суинбернского университета в Австралии, утверждает, что зимой наши потребности и предпочтения во сне меняются.

«Если наши биологические часы хотят, чтобы мы проснулись в 09:00, потому что сейчас темный зимний день, но мы встаем в 07:00, то мы теряем полную фазу сна».

Несовпадение желаний организма и потребностей социума приводят к социальному джетлагу. Это явление похоже на акклиматизацию после перелета, только без путешествий. Вы чувствуете себя «разбитыми», потому что хотели бы вставать в 11:00, а приходится в 7:00.

При этом современный рабочий ритм никак не приспособлен ни к изменению циркадных ритмов, ни к социальному джетлагу. Даже в России нет специального зимнего графика, который бы позволял работникам приходить позже, чтобы выспаться утром.

Как с этим бороться

Работать меньше, если у вас гибкий график. Сосредотачивайтесь не на том, сколько вы работаете, а сколько вы успеваете.

Делать больше перерывов. Например, каждые 5 минут вставать из-за стола и ходить по офису.

Найти места, где можно поспать. В переговорной комнате, за столом, в машине — вариантов много.