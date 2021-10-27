Как понять, что вы сидите на диете, сами того не зная

Мы часто не понимаем, когда ограничения в питании во имя здоровья и красоты становится проблемой. «Рамблер» собрал 3 признака, что вы сидите на диете и сами того не замечаете.

В чем проблема

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В середине 00-х новые диеты появлялись почти еженедельно. Знаменитости обещали, что отказ от [вставьте любой продукт] избавит от пяти кило за одни выходные. Диеты и диетические рационы печатали в журналах и газетах, обсуждали на ТВ и за обеденным столом.

Спустя десять лет люди поняли, что диеты не работают. Жесткие ограничения питания (вроде недели на яблоках) вышли из моды. Теперь в тренде вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и считать калории.

Однако диеты не пропали насовсем — просто поменяли имидж. Теперь это не диета, а «образ жизни», «питание во имя здоровья». Жесткие ограничения стали мягкими: нельзя есть сладкое не потому, что это вредно для фигуры, а потому что вредно для здоровья.

Мы объясняем некоторые отказы в питании тем, что это «плохо для здоровья», не понимая, что ограничиваем себя так же, как на классическом диетном рационе.

Как понять, что не заботитесь о здоровье, а сидите на диете?

Вы никогда не едите «вредную» еду

В общественном мнении существует мнение, что здоровое питание — это то, что не «вредно». Курица и рыба, гречка и рис (только бурый!), органические, свежие и цельнозерновые продукты, смузи и протеиновые батончики — это хорошо. Сахар, фастфуд, кофе, полуфабрикаты попадают в «черный список».

Что же такое здоровое питание? Согласно «Википедии», здоровое питание — то, что обеспечивает нормальные рост, развитие и жизнедеятельность. Рацион должен быть сбалансированным и полным. В основе здорового питания — любовь и внимание к собственному организму.

Ограничения — это не любовь к собственному организму. Например, голод для организма хуже, чем условный «плохой» гамбургер. Если вы не едите ничего, лишь бы не съесть «вредного» — это диета, совокупность правил, разрешений и ограничений.

Делить продукты на «хорошие» и «плохие», держаться подальше от последних, запрещать еду без весомых поводов (например, аллергии или непереносимости) — это диета.

Конечно, питаться только гамбургерами для среднестатистического человека вредно. Как и только фруктами, как и только мясом. Телу необходимо разнообразие и баланс. Нельзя назвать продукт окончательно плохим и выбросить его из рациона как «нездоровый».

Вы наказываете себя за «вредную» еду

В общественном сознании есть идея, что «вредную» еду надо «отработать». Съел шоколадку — присел пять раз. Наелся на ночь — сел на диету на два дня.

Например, вы идете пешком в кафе, чтобы купить любимое пирожное. Именно идете, именно пешком — чтобы «скинуть калории», которые наберете после еды. Или вы садитесь на разгрузочное питание, чтобы «отработать» набранные после каникул кило.

Работать сверх силы, чтобы возместить «грех» еды, — последствие «диетического» мышления. Право на еду все имеют с рождения — его не нужно зарабатывать трудом или отрабатывать.

Вы вините себя за «срывы»

Как часто вы вините себя за то, что «нагрешили» — обещали себе не есть хлеб, но сорвались через два дня? Вечеринка на работе, посиделки у бабушки, ночевка у подруги с пиццей — каждый раз вы наедаетесь и обещаете себе следующий день провести на «разгрузочном» питании.

В общественном сознании много фраз, которые объединяют образ еды с чувством вины. «Секунду на языке — всю жизнь на бедрах», «Все вкусное — вредное», «Если еда вам нравится, надо ее немедленно выплюнуть»... Неудивительно, что в таком информационном поле люди винят себя за вкусное и ограничивают себя. Что, в общем-то, тоже диета, и совсем не здоровая.

Что с этим делать