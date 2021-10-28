5 правил интимной гигиены, которые должна знать девушка

Уход за интимной зоной — это важная часть жизни женщины. Из-за особенностей организма девушки чаще болеют инфекциями мочевыводящих путей. WomanHit.ru предлагает ознакомиться с несколькими правилами интимной гигиены.

Специальные гели

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Эта зона нуждается в деликатном уходе. Например, ароматизированные гели для душа нарушают pH-баланс, могут вызвать раздражение и сухость. Также специалисты не рекомендуют использовать средства, которые дают обильную пену. Лучше пользоваться мягким мылом и специальными средствами для интимной гигиены с pH 5,5. Некоторые гинекологи рекомендуют использовать специальные гели для поддержания свежести, кислотности и защиты влагалища.

Водные процедуры и никаких спринцеваний

Врачи рекомендуют подмываться один-два раза за день. Если проводить данную процедуру реже, то есть большая вероятность возникновения инфекционных заболеваний. Если же слишком часто мыться, то это грозит разрушению гидролипидной оболочки, что может привести к сухости и микротравмам во время полового акта.

Гинекологи считают, что нужно мыться под душем, а не лежать в ванной. Важно промывать только наружные половые органы, внутренняя часть влагалища обладает свойством самоочищения. А спринцевание специалисты ставят под запрет, так как это может привести к воспалениям репродуктивной системы, повышает риск развития бактериального вагиноза.

Более тщательный уход во время менструации

Именно в этот период можно подмываться каждый раз при смене гигиенических средств, чтобы избежать неприятного запаха и возникновения инфекций. Если же нет возможности проводить водную процедуру, то используйте влажные салфетки для интимной гигиены. Тампоны или прокладки нужно менять каждые 4 часа, а перед этим не забывайте мыть руки, чтобы бактерии с них не проникли во влагалище.

Отдельное полотенце для интимных мест

Специальное полотенце должно висеть в вашей ванной комнате, так же как и отдельное полотенце для лица. Стирать его нужно раз в 3 дня. Не трите сильно нежный участок, а аккуратно промокните, чтобы не травмировать слизистую.

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