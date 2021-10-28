Отмена перехода на летнее время оказалась опасной для здоровья

Оказывается, на здоровье человека может негативно повлиять отказ от перевода часов на летнее время. Подробнее этот вопрос изучила специалист из Севильского университета.

Хосе Мария Мартин-Олалла, учёный из Севильского университета (Испания), в ходе исследования выяснила, какие последствия для жителей Великобритании и Германии имеет переход на летнее время либо отказ от него. Полученные результаты опубликованы в издании Chronobiology International.

Исследователь провела анализ суточных ритмов сна и бодрствования британцев и немцев. Известно, что Германия и Великобритания находятся на одной широте, а их граждане имеют схожий уровень жизни. При этом в Англии переход на летнее время всё ещё происходит (1918 года), а в Германии его отменили (на период с 1945 по 1980 год).