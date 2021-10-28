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Отмена перехода на летнее время оказалась опасной для здоровья

Ferra.ru
1 час назад

Отмена перехода на летнее время оказалась опасной для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказывается, на здоровье человека может негативно повлиять отказ от перевода часов на летнее время. Подробнее этот вопрос изучила специалист из Севильского университета.

Хосе Мария Мартин-Олалла, учёный из Севильского университета (Испания), в ходе исследования выяснила, какие последствия для жителей Великобритании и Германии имеет переход на летнее время либо отказ от него. Полученные результаты опубликованы в издании Chronobiology International.

Исследователь провела анализ суточных ритмов сна и бодрствования британцев и немцев. Известно, что Германия и Великобритания находятся на одной широте, а их граждане имеют схожий уровень жизни. При этом в Англии переход на летнее время всё ещё происходит (1918 года), а в Германии его отменили (на период с 1945 по 1980 год).

В наши дни в Германии день начинается примерно на 30 минут раньше, чем в Англии. В то же время работать в Великобритании люди начинают на восходе. Если говорить о выводах исследования, то оказалось, что отказ от перехода на летнее время способствует повышенной активности людей ранним утром зимой, что вредно с физиологической точки зрения. Это может привести, например, к обострению хронических заболеваний. Но более подробно опасность отмены летнего времени ещё предстоит изучить.

Здоровье,Хосе Мария,
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