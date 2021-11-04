Что будет с организмом, если есть гвоздику каждый день

Борьба с инфекциями и укрепление иммунитета: правда ли, что привычная пряность обладает невероятной силой? "Рамблер" выяснил, стоит ли включить гвоздику в свой рацион на постоянной основе.

Поиск волшебной таблетки — излюбленное занятие человечества. В разные времена разные средства наделялись чудодейственными свойствами, и кому-то они даже помогали, но не всем. Сейчас в моду вошли так называемые суперфуды — продукты, которые содержат массу полезных веществ и обладают уникальными свойствами. К ним также относят гвоздику. Считается, что достаточно съедать по одной-две головки в день, чтобы великолепно себя чувствовать. Но так ли это на самом деле?

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Действительно гвоздика с незапамятных известна и как пряность, и как лекарственное растение. Она придает восхитительный аромат маринадам, соусам, выпечке и согревающим напиткам от чая и кофе до всевозможных компотов и глинтвейнов. А древние знахари применяли ее для облегчения дыхания при простудных заболеваниях.

Состав

Свойства гвоздики обусловлены веществами, входящими в ее состав. В пряности содержится до 20 процентов эфирного масла, а также гликозиды, кариофиллен, олеаноловая кислота, слизи, гумулен, жировые и дубильные вещества, витамины А, В1, В2, РР, С, минеральные вещества калий, магний, кальций, натрий, фосфор, железо, марганец, медь, селен, цинк.

Главный акцент современные поклонники гвоздики делают на высоком содержании в ней витамина С, антиоксидантных свойствах и обезболивающем эффекте.

Иммунитет

Витамин С незаменим в сезон простуд, он повышает защитные силы организма, способствует укреплению иммунитета и помогает бороться с вирусами и инфекциями. Кроме этого, витамин С участвует в образовании кровеносных сосудов, он необходим для мышечной, костной и хрящевой тканей.

Согласно документу МР 2.3.1.2432—08 "Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации", суточная потребность взрослых мужчин в витамине С составляет 90 мг в сутки, женщин — 75 мг. При этом в 100 граммах пряности содержится примерно 0,2 мг витамина С, а в одной-двух головках и того меньше. Съесть столько гвоздики, сколько потребуется для покрытия физиологической нормы, совершенно невозможно. Фрукты и ягоды содержат гораздо больше витамина С, поэтому его лучше и проще получать из апельсинов, лимонов, смородины.

Антиоксидант

Антиоксидантными свойствами гвоздика также обязана витамину С, но его содержание не слишком высоко, чтобы всерьез полагать, что одна-две головки пряности смогут обеспечить достаточный уровень защиты от свободных радикалов.

Анестетик

Обезболивающий эффект гвоздики обусловлен содержанием в ней вещества — эвгенола — ароматического соединения, которое оказывает анестезирующее и антисептическое действие. На самом деле в сушеной пряности его ничтожно мало, эвгенол в большей степени содержится в эфирном масле гвоздики. В народной медицине оно применяется, например, для того, чтобы ненадолго унять зубную боль. Но сейчас стоматологическая помощь гораздо доступнее, чем столетия назад, поэтому при зубной боли необходимо обратиться к врачу, а не искать способы самостоятельно от нее избавиться. Боль — это симптом, указывающий на серьезные проблемы: кариес, периодонтит, абсцесс, флегмона. Если ее игнорировать, можно лишиться не только зуба, но и жизни.

Вывод