Как опознать рак поджелудочной железы на ранней стадии

В сети появилась информация, которое поделились врачи американской клиники Coastal Cancer Center. Они назвали симптом, указывающий на раннюю стадию развития рака поджелудочной железы.

По словам специалистов, очень часто опухоль поджелудочной железы препятствует попаданию пищеварительных ферментов в кишечник. В связи с этим человек становится неспособен переваривать жирную пищу и, как итог, сталкивается с излишней пахучестью испражнений.

При этом врачи всё же поспешили успокоить — не стоит паниковать сразу же после похода в туалет. Но знание вашего врача о подобной вашей «особенности» лишним явно не будет.