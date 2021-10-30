Психолог объяснил, как бороться со стрессом во время нерабочих дней

Период с 30 октября по 7 ноября в России объявлен нерабочим. Однако многие люди начали испытывать стресс из-за нового локдауна. Вводимые ограничения призваны помочь в борьбе с коронавирусом, но на многих они влияют негативно, ведь нельзя провести свободное время так, как проводил его раньше: кино, кафе, встречи с друзьями. О том, как снизить стресс, читайте в нашей новости. Новый локдаун вызвал стресс у россиян: сфера услуг оказалась закрыта. Люди не знают, чем заняться в образовавшиеся выходные, поэтому изматывают себя. Оказалось, в период жестких ограничений следует уделять больше времени себе. «Можно почитать книгу, собрать пазл или порисовать. Вы можете даже просто лежать на кровати и ничего не делать, погрузившись в свои мысли — это тоже абсолютно нормальный отдых. Мягкий плед, пушистый свитер, вязаные носки, чашка чая или кофе. Все это детали, которые придают уют и дарят ощущение домашнего тепла», — говорит психолог Марина Решетникова в интервью «Газете.Ru». Также помочь расслабиться может горячая ванная с солью или ароматерапия, добавляет специалист. Любимая музыка и танцы тоже оказывают нужный эффект. В период нерабочих дней важно соблюдать режим: вставать и ложиться в одно и то же время, спать по 7-9 часов, за 30 минут до сна не использовать телефон. Физические нагрузки также отлично помогают в борьбе со стрессом. Ранее «Летидор» писал , чем недосып опасен для организма. Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом. Фото: Depositphotos