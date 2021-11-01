Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+10° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.48
Войти в почту

Потерю обоняния при коронавирусе признали смертельно опасной

Lenta.ru
1 час назад

Нарушение восприятия запахов, а также снижение слуха, которые сопровождают течение коронавируса, являются смертельно опасными, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский. Его слова передает «Пятый канал».

Потерю обоняния при коронавирусе признали смертельно опасной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как уточнил врач, несоблюдение мер предосторожности может повлечь самые непредсказуемые последствия. Он напомнил, что люди с помощью обоняния определяют качество продуктов. Поэтому следует тщательно читать срок годности и состав, а в случае сомнений попросить родных или знакомых оценить свежесть продуктов.

По словам медика, потеря обоняния не дает человеку почувствовать дым в случае пожара. «Поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа», — признал он. Врач рекомендовал чаще проверять газовое оборудование или установить датчики дыма в доме.

Ранее стало известно, что средняя продолжительность нарушения обоняния и вкуса составляет около восьми дней. У женщин этот признак встречается чаще, чем у мужчин.

Здоровье,Евгений Комаровский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители