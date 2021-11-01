Потерю обоняния при коронавирусе признали смертельно опасной

Нарушение восприятия запахов, а также снижение слуха, которые сопровождают течение коронавируса, являются смертельно опасными, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский. Его слова передает «Пятый канал».

Как уточнил врач, несоблюдение мер предосторожности может повлечь самые непредсказуемые последствия. Он напомнил, что люди с помощью обоняния определяют качество продуктов. Поэтому следует тщательно читать срок годности и состав, а в случае сомнений попросить родных или знакомых оценить свежесть продуктов.

По словам медика, потеря обоняния не дает человеку почувствовать дым в случае пожара. «Поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа», — признал он. Врач рекомендовал чаще проверять газовое оборудование или установить датчики дыма в доме.