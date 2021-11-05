Неочевидные советы: как взбодриться, если кофе не помогает

Работа, пробки, выяснения отношений и другие стрессы влияют на нашу бодрость. Кто-то не следит за режимом сна, а кому-то тяжело бороться с серостью за окном. Но бывает и такое, когда проблему "закрывающихся глаз" надо решить прямо сейчас. "Рамблер" расскажет, как сделать это без кофе.

Съешьте несладкое

Зачастую усталость обусловлена низким уровнем сахара в крови. Это состояние может наступить не только в состоянии голода, но и после употребления большого количества углеводов. К

ажется, что проще всего поднять уровень сахара — съесть что-нибудь сладкое, но энергия от конфеты появится лишь на короткий срок. А вот бутерброд с авокадо, рыба, орехи, яйца, суп из чечевицы, салат со шпинатом и горький шоколад пойдут на пользу.

Попейте воды

Зачастую жажда маскируется под голод, поэтому важно постоянно пить. Простой стакан воды наладит работу кишечника, добавит энергии и поможет успокоиться при стрессе. Дело в том, что при нехватке жидкости организму начинает недоставать энергии.

Прогуляйтесь

Дневной свет — это один из факторов, которые позволяют сохранять оптимизм и бодрость в течение дня. Только мы живем в России, где отсутствие солнца приводит к недостаточности витамина D, а дефицит витамина приводит к пассивности и сонливости. Поэтому осенью и зимой особенно важно вставать пораньше, выходить на прогулку и следить за уровнем витамина D.

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