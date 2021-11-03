Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+2° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Диетологи перечислили помогающие похудеть привычки

Lenta.ruиещё 4
3 часа назад

Диетологи из США рассказали, как правильно питаться тем, кто хочет сбросить вес, от каких продуктов стоит отказаться и какие помогающие похудеть пищевые привычки стоит взять на вооружение. Рекомендации специалистов перечислило Eat This, Not That!

Диетологи перечислили помогающие похудеть привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Джиан Банна посоветовала желающим похудеть в первую очередь сократить потребление не только сладкого, но и сахара в целом.

Видео дня

«Сахар может входить в состав хлеба, соусов и продуктов из злаков. Он добавляет в еду пустые калории, которые не насыщают, но откладываются»,

— утверждает она и рекомендует внимательнее изучать списки ингредиентов.

Диетолог Эмма Бэйкс рекомендует отмерять порции, используя так называемое правило кисти руки. Сжатый кулак показывает сколько овощей вам нужно, раскрытая ладонь — здоровое количество белковой пищи, а кончик большого пальца — необходимое количество жира.

Табита Николас и Джен Шейнман советуют желающим похудеть есть больше овощей и продуктов, содержащих клетчатку. Николас считает, что половина тарелки во время еды должна быть заполнена овощами.

«Помимо клетчатки, овощи содержат важные витамины и минералы, а также способствуют поддержанию жидкости в организме на правильном уровне»,

— говорит она.

Шейнман рекомендует сделать упор на продукты с большим содержанием клетчатки, потому что они позволяют дольше оставаться сытым и смягчают приступы голода, которые могут возникать во время диеты.

По мнению диетолога Китти Бройхер, многие неправильно понимают совет есть шесть раз в день небольшими порциями и начинают питаться снэками и фитнес-батончиками. Бройхер считает, что человеку необходимы три приема нормальной пищи в день. «Питаясь полноценно, вы не только снизите чувство голода, но и получите порцию белка и полезных питательных веществ», — говорит она.

Врач-диетолог Лейси Нго отмечает, что важной составной частью диеты является правильное мышление. Она рекомендует есть медленно, не отвлекаясь, и стараться сознательно проглатывать каждый кусочек. Нго уверена, что такой подход позволит не переедать и точно понимать, когда наступил момент насыщения.

Табита Николас напоминает, что не следует строго ограничивать себя в еде и отказываться от любимых продуктов.

«Еда — один из главных источников удовольствия, и в рацион иногда нужно включать вредные продукты, которые вам нравятся»,

— считает она.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители