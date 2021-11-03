Гинцбург рассказал о тесте на подделку сертификатов о вакцинации

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о принципе работы теста на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволяет определить, действительно ли человек вакцинировался от коронавирусной инфекции или купил поддельный сертификат. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что аденовирус Ad26 используется в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт». «Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы», — сказал специалист.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в свою очередь отметил, что биологический маркер не может считаться на 100 процентов точным. По его словам, если у человека не было предсуществующих антител к аденовирус Ad26, то в связи с вакцинацией качественных антител у него может и не появиться из-за короткого периода присутствия в организме.

Ранее о поддельных сертификатах о вакцинации о QR-кодах высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, те, кто фальсифицирует документы, помимо нарушения закона несут ответственность за продолжение эпидемии в России.