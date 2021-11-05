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До и после: на что на самом деле способно женское тело после 30 лет

Стелла Шмель
53 минуты назад

Всем нам приходится начинать непростой путь осваивания новой дисциплины. Будь то вышивание бисером, изучение нового языка или спорт — для мозга и тела это одинаково сложно, так как это новый, непривычный паттерн поведения и вид деятельности.

Укрепление спины и работа над балансом дает свои плоды
1/7 Укрепление спины и работа над балансом дает свои плоды
Фото: Instagram
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Растяжка - это гигиена тела
2/7 Растяжка - это гигиена тела
Фото: Instagram
Какой прогресс!
3/7 Какой прогресс!
Фото: Instagram
Гибкость и красота линий доступны в любом возрасте
4/7 Гибкость и красота линий доступны в любом возрасте
Фото: Instagram
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Дорогу осилит идущий!
5/7 Дорогу осилит идущий!
Фото: Instagram
Эта девушка проделала огромный путь в работе над собой
6/7 Эта девушка проделала огромный путь в работе над собой
Фото: Instagram
Колоссальные успехи, согласны?
7/7 Колоссальные успехи, согласны?
Фото: Instagram

И пока одни уверены, что для чего-то они уже "слишком стары", другие же знают, что на самом деле никогда не поздно покорять новые вершины.

В многочисленных сообществах в Instagram любителей йоги и растяжки некоторые пользователи фиксируют свой прогресс и затем делятся им с окружающими — это служит для многих превосходным мотиватором и наглядным примером того, что все возможно, стоит только захотеть.

В галерее "Рамблера" мы собрали несколько фотодоказательств того, что гибким свое тело можно сделать в любом возрасте, а начать работу над собой — никогда не поздно.

Здоровье,Фото,
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