Всем нам приходится начинать непростой путь осваивания новой дисциплины. Будь то вышивание бисером, изучение нового языка или спорт — для мозга и тела это одинаково сложно, так как это новый, непривычный паттерн поведения и вид деятельности.

1/7 Укрепление спины и работа над балансом дает свои плоды Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Растяжка - это гигиена тела Фото: Instagram 3/7 Какой прогресс! Фото: Instagram 4/7 Гибкость и красота линий доступны в любом возрасте Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Дорогу осилит идущий! Фото: Instagram 6/7 Эта девушка проделала огромный путь в работе над собой Фото: Instagram 7/7 Колоссальные успехи, согласны? Фото: Instagram

И пока одни уверены, что для чего-то они уже "слишком стары", другие же знают, что на самом деле никогда не поздно покорять новые вершины.

В многочисленных сообществах в Instagram любителей йоги и растяжки некоторые пользователи фиксируют свой прогресс и затем делятся им с окружающими — это служит для многих превосходным мотиватором и наглядным примером того, что все возможно, стоит только захотеть.