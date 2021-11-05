Всем нам приходится начинать непростой путь осваивания новой дисциплины. Будь то вышивание бисером, изучение нового языка или спорт — для мозга и тела это одинаково сложно, так как это новый, непривычный паттерн поведения и вид деятельности.
И пока одни уверены, что для чего-то они уже "слишком стары", другие же знают, что на самом деле никогда не поздно покорять новые вершины.
В многочисленных сообществах в Instagram любителей йоги и растяжки некоторые пользователи фиксируют свой прогресс и затем делятся им с окружающими — это служит для многих превосходным мотиватором и наглядным примером того, что все возможно, стоит только захотеть.
В галерее "Рамблера" мы собрали несколько фотодоказательств того, что гибким свое тело можно сделать в любом возрасте, а начать работу над собой — никогда не поздно.